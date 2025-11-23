Primc: To je velika zmaga življenja; Novakova: Pot tega zakona ni končana

Po ugotovitvi, da je predlog zakona padel in da so pobudniki referenduma uspeli, sta oba štaba naslovila volivce, ki so odšli na referendum. Aleš Primc je poudaril, da sta na referendumu zmagala solidarnost in sočutje. Prvopodpisana pod predlogom zakona Tereza Novak pa je poudarila, da pot zakona s tem še ni končana. "Takšno rešitev bomo slej kot prej imeli tudi v Sloveniji," je zagotovila.

"Današnji dan ni zgodovinski dan za nikogar. Ni zgodovinski dan za tiste, ki podpirajo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in ni zgodovinski dan za tiste, ki se jim je posrečilo preprečiti, da bi bil ta zakon uveljavljen," je po uspehu pobudnikov referenduma poudaril zgodovinar Andrej Pleterski, ki je soavtor zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Tereza Novak in Andrej Pleterski

Poudaril je, da se bo njihovo prizadevanje za uveljavitev zakona po tem nadaljevalo. "Ta zakon bo v tej državi zagotovo sprejet, to je zgodovinska nuja," je jasen. Z njim se strinja tudi prvopodpisana pod predlaganim zakonom iz vrst Svobode Tereza Novak. "Prepričana sem, da pot tega zakona ni dokončna. Takšno rešitev bomo slej kot prej imeli tudi v Sloveniji," je dejala ter se zahvalila volivcem, ki so njihov zakon podprli.

Volivcem se je zahvalila tudi poslanka Levice Nataša Sukič: "Žal danes nismo uspeli. Uspeli so konservativni krogi, uspel je Primc, uspela je rimokatoliška cerkev in to z lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki da globoko posega v človekovo življenje, ki omogoča zlorabe in ki pomeni erozijo etičnih norm."

Je pa izpostavila, da je bila ob tem vseeno opravljena široka in pomembna javna diskusija. "To ni konec, to je nadaljevanje našega boja, da bomo tistim, ki trpijo neozdravljive bolezni in neizrekljive bolečine na neki točki zagotovili dostojanstvo," je še dejala.

Štab podpornikov zakona

Poslanka SD Mojca Šetinc Pašek je dejala, da bodo referendum kot najvišjo "stopnjo demokratičnega odločanja v državi" podpirali in spoštovali, so pa kljub temu razočarani. Upali so namreč, da bo rezultat drugačen kot kampanja, ki je bila brez argumentov, predvsem pa polna strašenja ljudi z veliko podporo cerkve.

Po besedah Jasmina Feratovića iz zunajparlamentarne stranke Pirati Slovenija žal ostaja država, "kjer je dostojanstvo pri umiranju še vedno rezervirano za tiste, ki si to lahko privoščijo".

Šetinc Paškova meni, da bo druga stran rezultat referenduma želela izrabiti za svoj triumf. Vendarle pa vsebina odločanja ni tista, ki bi lahko implicirala dogajanje na državnozborskih volitvah, ne glede na to, da se je Slovenija znova razdelila na levo in desno.

Primc: Zavrnjena je bila vladna socialna, zdravstvena in pokojninska reforma

Pobudnik referenduma Aleš Primc je medtem pozdravil njihov uspeh med volivci. "Zavrnjena je bila vladna socialna, zdravstvena in pokojninska reforma," je dejal. Upa, da bo vlada slednje razumela in da ne bo nikoli več nobeni vladi "prišlo na misel, da bi bolnike silila v zastrupljanje".

Ob tem je poudaril, da je država tu, da vzpostavi pogoje, da bodo vsi, ki pomoč potrebujejo, deležni zdravstvene podpore, možnosti lajšanja bolečin, da se jim bo omogočilo sprejemajoče okolje in "da bodo dobili vse tisto, kar človek v stiski potrebuje". "Slovenija je pokazala veliko sočutje, pravičnost in solidarnost. Slovenija se je odločila za življenje," je poudaril in se zahvalil volivcem, ki so podprli njihov referendum in glasovali proti zakonu. Meni, da je rezultat referenduma pokazal, da se v Sloveniji spoštuje bolnike, invalide in upokojence, ki so na referendumu tudi zmagali. "Preveč je smrti okoli nas, to je zmaga življenja," je prepričan.

Aleš Primc

Po njegovih besedah danes ni šlo za zmago desne sredine ali desnosredinskih strank, ampak za zmago Slovenije. Prepričan je, da so proti glasovali tako tisti, ki hodijo v cerkev, in tisti, ki ne hodijo. "Tukaj so združeni glasovi tudi muslimanov, pravoslavcev, judov, evangeličanov, binkoštnikov in seveda tudi veliko ljudi, ki voli leve politične stranke," je poudaril. Izrazil je željo, da bi bil rezultat razumljen kot enotnost Slovenije v skrbi in solidarnosti za bolnike, invalide in upokojence. Razliko v rezultatih na lanskem posvetovalnem in današnjem referendumu je pripisal dejstvu, da je šlo lani za načelno vprašanje in ni šlo za odločanje o konkretnem zakonu, pogovor pa je bil tokrat tudi bolj osredotočen. Dodal je, da je bila današnja zmaga za nasprotnike zakona veliko presenečenje, saj so ankete kazale drugačne rezultate. Podpise za referendum so po njegovih besedah zbirali toliko časa, da jim ga ni veliko ostalo za organizacijo cele kampanje.

Predsednica Združenja starih staršev Metka Zevnik je ocenila, da je danes zmagala ljubezen. Po njenih besedah je šele ob spremljanju umirajočega razvidno, kaj pomeni ljubezen in zdravniška skrb v paliativi. Znova je izrazila željo po zakonu o paliativni oskrbi in ocenila, da ta trenutno ni dostopna vsem. Volivci so na današnjem referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Proti zakonu je namreč glasovalo več kot 53 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči zavrnitveni kvorum, kažejo delni neuradni izidi po glavnini preštetih glasovnic.

Golob: Podpornikom zakona - nocoj z vami delim razočaranje

Predsednik vlade Robert Golob, ki je na vprašanje o podpori zakonu glasoval za, je v prvem odzivu po referendumu, dejal, da so ljudje lani na referendumu vlado pozvali, "naj poišče novo pot naprej". "To zavezo je vlada z zavezništvom vzela resno: prisluhnili smo različnim pogledom, vodili preudarno razpravo in oblikovali uravnotežen predlog," je poudaril.

Robert Golob na predčasnem glasovanju

Kot je dodal, da so, čeprav so javnomnenjske raziskave več mesecev kazale, da ta rešitev uživa večinsko podporo, vedeli, da gre za globoko osebno vprašanje, pri katerem so ljudje izrazili tudi povsem nasprotna stališča. Podpornikom zakona in zavezništvu je sporočil: "Razumem vas in nocoj z vami delim razočaranje. Dolgo in predano ste se borili, da bi to vprašanje prišlo v ospredje in da bi Slovenija našla novo, bolj človečno rešitev. Lotili ste se teme, ki se jim številne družbe še vedno izogibajo." Nasprotnikom pa je sporočil, da so na referendumu zavrnili predlagani model, a da izziv, ki ga rešujejo še ostaja. "O dveh stvareh se strinjamo vsi - nihče ne bi smel biti prisiljen v neznosno, dolgotrajno trpljenje in nihče ne sme biti prisiljen končati svojega življenja. Kot svobodna in sočutna družba moramo zagotoviti oboje," je dejal. Ponovil je tudi besede, ki jih so jih že prej izrekli podporniki zakona, in sicer, da jih poraz ne bo ustavil.

Hojs pričakuje odstop Goloba

V opozicijski SDS so v prvem odzivu na izide referenduma ocenili, da je zmagalo življenje. Volivci so pokazali, "da je življenje sveto in nedotakljivo", je ocenila poslanka Alenka Jeraj in dodala, da so njihovi glasovi zaustavili "enega najbolj nevarnih projektov te vlade". Dodala je, da "narod, ki ceni življenje, ne bo nikoli poražen", a je ob tem dodala, da se "ta bitka ni končala danes, to je šele začetek". Od vlade sedaj pričakujejo, da uredi, kar je potrebno, torej paliativno oskrbo za vse.

Podpredsednik stranke Aleš Hojs medtem ocenjuje, da bo imel referendum tudi neke politične posledice. "Ob tako veliki volilni udeležbi, kot je bila na referendumu, je gotovo ta rezultat zelo velika nezaupnica aktualni koaliciji," je ocenil. Pričakoval bi, da "bo predsednik vlade z jutrišnjim dnem podal svoj odstop", je dodal. Po njegovem mnenju se tudi vse bolj jasno kaže, da SDS lahko računa na ustavno večino razuma, "torej na tisto večino, ki jo v naslednjem mandatu nedvomno potrebujemo, da bomo ne zgolj ta zakon, ampak vse nebuloze, ki jih je skozi štiri leta Golobova vlada uzakonjala, ljudi silila in tako naprej, odpravili".

NSi: Rezultat referenduma dokaz, da večina Slovencev zavrača Golobovo vlado