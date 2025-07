Primc želi še en referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Po besedah Aleša Primca so v skupini nasprotnikov, ki se je poimenovala koalicija Proti zastrupitvi bolnikov!, v enem tednu zbrali 15.000 podpisov volivcev. Nasprotniki v četrtek sprejetega zakona pomoči pri prostovoljnem končanju živlenja menijo, da ljudje potrebujejo zdravljenje, "ne zastrupitve." Prepričani so namreč, da ta zakon predstavlja "pokojninsko in zdravstveno reformo vlade, s katero želi zmanjšati število bolnikov".

Pri predaji podpisov je sodelovala tudi Milena Miklavčič , ki je dejala, da obiskuje starejše in posluša njihove zgodbe, da pa ji nikoli nihče ni rekel, da bi rad umrl . "Ko prideš k nekomu, ki počasi odhaja, ugotoviš, kako je to nekaj dragocenega, da temu človeku pustiš, da odide na drugi svet sam in na način, kot se za človeka spodobi," je dejala. Medicina je medtem po njenem mnenju tako napredovala, da trpljenja, "kot sem ga videla pri marsikomu pred desetletji, danes praktično ne vidimo več".

Ob vložitvi podpisov so se odzvali v drušvu Srebrna nit. "Le dan po dokončni potrditvi zakona koalicija nasprotnikov njegove uveljavitve napenja mišice in napoveduje, da nas bo še letos vnovič poslala na volišča, da se o njem odločimo," so sporočili ter poudarili, da so volivci o dotičnem vprašanju enkrat že odločali. "Kot da zmaga na posvetovalnem referendumu za deset odstotnih točk ni bila dovolj prepričljiva in ne bi potrdila izidov vseh javnomnenjskih raziskav o tem vprašanju v Sloveniji v zadnjih desetih letih," so dodali.

Poudarili so, dajavnomnenjske raziskave kažejo, da je velika večina vprašanih že jasno opredeljena, in sicer da jih je večina za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, manjšina pa proti. Izpostavili so tudi, da so v sprejeto zakonsko besedilo prav tako vnesli nekatere pomembne pripombe nasprotnikov zakona, kot je na primer to, da so iz besedila umaknili besedo "evtanazija".