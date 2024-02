Primer Balkanski bojevnik dokončno zastaral, se obeta tožba zoper državo?

Ostalim obsojenim, ki so na tretjem sojenju krivdo priznali, je sodišče izreklo take kazni, kot jih je v zameno za njihova priznanja predlagalo tožilstvo. Tožilstvo je predlagalo tolikšno dolžino zaporne kazni, kot so jo že prestali, še preden je bila sodba, izrečena v drugem krogu sojenja, novembra predlani razveljavljena na vrhovnem sodišču.

Spomnimo, pristojni organi so vpletene v zadevi Balkanski bojevnik aretirali že leta 2010. Na prvem sojenju je bila zaradi izločitve dokazov večina od 17 obdolžencev spoznana za nedolžne, to sodbo iz leta 2012 je razveljavilo višje sodišče. Na drugem sojenju so bili obsojeni, višje sodišče pa je večini prisojene zaporne kazni znižalo.

Vrhovno sodišče je nato 26. novembra 2021 razveljavilo obsodilno sodbo, saj se je ta opirala na dokaze, ki jih je slovenska policija po presoji sodišča pridobila nezakonito, s kršitvijo ustavno zagotovljenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zaradi odločbe vrhovnega sodišča bi se morala zadeva končati v dveh letih od izdaje sklepa, torej do 26. novembra letos. Le dva tedna po sklepu vrhovnega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik je sicer začela veljati zakonska sprememba, s katero se je zastaralni rok podaljšal na pet let, a to na primer Balkanski bojevnik ni vplivalo, so še navedli na Dnevniku.

Obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik je sicer tožilstvo v več kot sto strani dolgi obtožnici očitalo, da so v različnih vlogah v Sloveniji, Italiji, Srbiji in Črni gori organizirali hudodelsko združbo, ki je vsaj v letih 2008 in 2009 na območju Italije hranila in prodajala kokain, še prej pa so večkrat organizirali prevoz kokaina iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja, v Evropo.