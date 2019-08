Primer Črnigoj: gre za koristoljubje, tudi če pridobiš korist za tretjega?

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevi zagovornikov obsojenih Dušana Črnigoja in Ožbeja Marca.

Vrhovno sodišče je v svoji sodbi 2019 ugotovilo, da je motiv koristoljubnosti nedvomno pridobivanje premoženjske koristi, tudi za drugo osebo, ki se kaže pri premoženjskih in gospodarskih kaznivih dejanjih, ki so storjena pri opravljanju gospodarske dejavnosti. Obsojenca sta storila dejanje iz koristoljubnosti, zato je bil izpolnjen pogoj za izrek stranskih denarni kazni – za Črnigoja 500 dnevnih zneskov, to je 35 tisoč evrov denarne kazni, drugo obsojenemu Marcu pa je sodišče izreklo 300 dnevnih zneskov, to je 15 tisoč evrov denarne kazni.

"Sodbavrhovnega sodišča je pomembna za nadaljnjo ustrezno razlago pojma koristoljubnosti pri izreku stranske denarne kazni ter koristoljubnosti, povezane z zastopanjem pravnih oseb," so še sporočili s sodišča.

Črnigoj bo kazen prestajal alternativno

Višje sodišče v Kopru je sicer lani spomladi Črnigoju in Marcu tudi znižalo dosojene zaporne kazni na leto in pol, čeprav je ajdovsko okrajno sodišče vsakemu prisodilo 28 mesecev zapora, pišeSTA. Tožilstvo jim očita, da sta od aprila 2010 do junija 2011 Primorju pridobila skoraj 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, ker je družba zavodu za zaposlovanje poslala več zahtevkov za delno povračilo izplačanih nadomestil plač za 603 delavcev, ki so bili napoteni na čakanje.

Črnigoj sicer dosojene kazni ne bo prestal v zaporu, saj mu je višje sodišče odobrilo alternativno prestajanje kazni in mu namesto 18 mesecev naložilo 480 ur družbenokoristnega dela, še dodaja STA.