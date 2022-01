Afera Đoković: 'Čeprav je navajen na zaključne žogice, jih v tem trenutku nima v rokah'

Glavni akter sage pa je danes prekinil molk in se na Instagramu zahvalil za izjemno podporo širom sveta. Toda jeza se krepi tudi na drugi strani. Teniški as, znan po svojih proticepilskiih stališčih, je s sklicevanjem na zdravstveno izjemo pri vstopu v Avstralijo dregnil v osje gnezdo. Utrujeni od izjemno strogih protikovidnih ukrepov so mu mnogi Avstralci potezo zamerili, češ da slavni in bogati očitno zase zahtevajo drugačna pravila. Pa čeprav ni bil edini, ki je ob prihodu na teniški turnir uveljavljal izjemo od cepljenja.

Nadaljeval je, da pa slava vedno gresta z roko v roki "s svojo grdo sestro in to je zloraba" . "Zanimivo je, da je Roger Federer pred kratkim povedal, da pravzaprav ne va, ali bi imel dovolj duševne kondicije če bi svojo kariero začel v dobi družbenih medijev in teh nenehnih negativnih komentarjev."

In take zadeve so mogoče le, ko se ljudje poistovetijo z zgodbo, da so žrtve neke zarote, je dodal Bagola. "In potem v zvezdniku vidijo utelešenje odrešenika vseh svojih tegob. Mnogi Đokovića vidijo kot odrešenika, kot Mesijo na misiji."

Strokovnjak za marketing Aljoša Bagola je dejal, da se je pandemija, kar se tiče naših stališč "izkazala za hitro sušeči se cement in je tako svet obstal v neki nenehni razdvojenosti" . "In ta za in proti, ki ga družbena omrežja še podpihujejo je pravzaprav postal neka proteza ki jo uporabljamo namesto nekih skupnih rešitev. Zanimivo je, da se je vse dogajalo ob obletnici napada na Kapitol, ko je Donald Trump svoje privržence nagovoril naj posežejo po nasilju."

Sociolog Primož Šterbenc je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je primer od ogorčenja avstralske javnosti do zdaj že prerasel v meddržavni spor med Srbijo in Avstralijo in da gre tukaj za trk dveh kultur. Prvič se je zgodilo, da se je v središču vprašanja cepljenja, ki je globoko razdelilo zahodne družbe, znašla globalna zvezda, kot je Novak Đokovič. Kako bo to vplivalo na razčiščevanje, kaj je prav in kaj ne glede cepljenja?

Nasprotniki cepljenja doživljajo cepljenje kot poseg v njihovo svobodo, v njihove pravice. Avstalci pa to logiko obračajo in Đokoviču očitajo, da posega v njihove pravice, ker ne spoštuje pravil, kot vsi ostali. Bi to lahko spremenilo dojemanje koncepta svobode, solidarnosti in pravičnosti, ko gre za cepljenje? Šterbenc je dejal, da je na eni strani pravica do neposeganja v telo, na drugi pa pravica do zdravja in življenja."V tem primeru je objektivno jasno, katera pravica bi morala imeti več pozornosti. Poleg tega je treba pojasniti, da se v današnji neoliberalni dobi poudarjajo zgolj pravice, veliko premalo pa dolžnosti. In v primeru, ki se dogaja danes bi lahko rekli, da se je družba v marsičem shedonizirala. Kritične vrednote med katere spadajo tudi uživaške vrednote močno napredujejo pred lepimi vrednotami, ki so tudi moralne vrednote."

Dodal je, da pa je tehnologizacija družbe naredila svoje, predvsem med mladimi, ki so kolonizirani s tehnologijo. "Tehnologija dehumanizira. Na stranski tir potiska solidarnost, ljubezen. Tukaj se pojavi tudi epistemiološki problem, saj večina družbe informacije išče na družbenih omrežjih, kjer so informacije zelo nekridibilne in nepreverjene."

Kako pa se bo po njunem mnenju konkretna zgodba z Đokovičem končala? Šterbenc je dejal, da bo po njegovo vsakdo hotel nekaj iztržiti. "Tako srbska kot tudi avstralska politika. Ne bi si upal napovedati, kako se bo končala, kajti na nek način je ta zgodba postala simbolika konflikta med tistimi, ki so za cepljenje in tistmi, ki so proti cepljenju."

"Čeprav je navajen na zaključne žogice, jih v tem trenutku nima v rokah," je zaključil Bagola.