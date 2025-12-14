Primer Nepalca z gobavostjo na Hrvaškem sprožil zdravstvene ukrepe

"Okužba pri pacientu je bila dokazana in diagnosticirana v Klinični bolnišnici Split v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za javno zdravje. Takoj po diagnozi je bila uvedena ustrezna peroralna antibiotična terapija in angažirana je bila epidemiološka služba, ki je začela z ukrepi za preprečevanje širjenja, tveganje za širjenje pa je v tem primeru zelo nizko," pravi Mirela Pavičić Ivelja, vodja klinike za infekcijske bolezni v Klinični bolnišnici Split.
"Spremembe so najpogosteje na koži, niso tako specifične. Lahko pride do hiperpigmentacije, blede kože, prizadeta koža je spremenjena, vmes pa so tudi predeli normalne kože," je dodala Pavičić Ivelja.
Gobavost (Hansenova bolezen) je danes redka in popolnoma ozdravljiva bolezen. Na Hrvaškem je bil nedavno zabeležen en uvožen primer, kjer je okužena oseba takoj prejela predpisano antibiotično terapijo, vsi tesni stiki pa so bili pravočasno identificirani in vključeni v program nadzora oziroma kemoprofilakse.
Kot poroča Net.hr nevarnosti za javno zdravje ali tveganja za prenos bolezni med običajnimi socialnimi stiki ali na širšo populacijo ni, zdravstveni sistem pa izvaja vse potrebne ukrepe v skladu z epidemiološko stroko in mednarodnimi strokovnimi smernicami.
Na Hrvaškem, tako kot v drugih evropskih državah, že desetletja ni bilo avtohtonih primerov gobavosti. Občasno se lahko zabeležijo posamezni, uvoženi primeri, kar je v svetu z intenzivnimi potovanji in globalno mobilnostjo pričakovano.
