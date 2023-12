Primer gorenjskega ravnatelja: pri delu Policije odkrili nepravilnosti

Znani so izsledki izrednega nadzora nad delom Policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki ga je v primeru gorenjskega ravnatelja odredil minister Poklukar. Pri delu Policijske postaje Radovljica so ugotovili določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja. Do konca januarja bodo zato izvedli postopke ugotavljanja objektivne in subjektivne odgovornosti policistov na vseh organizacijskih ravneh.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je avgusta odredil izredni nadzor nad delom Policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki naj bi jih storil ravnatelj osnovne šole in trener smučarskih tekov kot skrbnik mladoletnih oseb na območju Policijske uprave Kranj.

Namen nadzora je bil preveriti in oceniti, ali policisti izvajajo policijske naloge in uporabljajo policijska pooblastila v predkazenskem postopku zakonito in strokovno. Poudarek nadzora je bil na strokovni, hitri in skrbni obravnavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, obveščanju in sodelovanju Policije s pristojnimi institucijami ter dosledni izvedbi vseh zakonitih ukrepov za zaščito žrtev kaznivih dejanj, so sporočili z notranjega ministrstva. Izredni nadzor je opravil Direktorat za policijo in druge varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve in v začetku tega meseca ministru poslal končno poročilo o izrednem nadzoru. Ugotovili so, da je Policijska uprava Kranj takoj začela z intenzivno policijsko preiskavo z vsemi razpoložljivimi viri. Pri delu Policijske postaje Radovljica pa so bile ugotovljene določene strokovne nepravilnosti, zlasti pri izvajanju nadzora nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približanja. Policija je že sprožila ustrezne ukrepe za njihov odpravo.

Poklukar je na podlagi končnega poročila izdal usmeritve in obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. "Generalni direktor Policije mora vse policiste takoj seznaniti, da so dolžni storiti vse potrebno za zaščito žrtve kaznivega dejanja. Žrtev, v primeru mladoletne osebe pa zakonitega zastopnika, so policisti dolžni seznaniti z načinom izvajanja nadzora nad spoštovanjem ukrepa in jo med drugim podučiti, da o daljši odsotnosti z naslova bivanja obvesti območno policijsko postajo. Ta mora obvestiti pristojno policijsko postajo, na območju katere se žrtev zadržuje, ki za ta čas prevzame nadzor nad spoštovanjem ukrepa," so povzeli ministrova navodila.