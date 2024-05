Primer Jaklič: KPK si ne želi nadaljevanja prelaganja odgovornosti

Po več tednih še vedno ni jasno, kdo je pristojen za rešitev primera ustavnega sodnika Klemna Jakliča, ki naj bi nezakonito ob funkciji ustavnega sodnika opravljal še dejavnosti v okviru svojega samostojnega podjetja. KPK je prijavo zoper Jakliča odstopila državnemu zboru, mandatno-volilna komisija pa meni, da je za to pristojna KPK. Ta sedaj pravi, da končuje "ping-pong" obračun z državnim zborom in bo za mnenje zaprosila pripravljavca zakonodaje.

KPK je sedaj proučila dopis Mandatno-volilne komisje Državnega zbora, ki je menil, da ni pristojna za obravnavo tovrstnih zadev ter da bi stvar morala presojati prav KPK. Komisja sedaj pravi, da si ne želi morebitnega nadaljnjega prelaganja odgovornosti, zato bo za mnenje zaprosila pripravljavca zakonodaje. "Komisija sicer že več let opozarja na neustrezno ureditev področja nezdružljivosti funkcij v posameznih zakonih in se zavzema za enotno ureditev v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). S tem se zavzema za jasno materialno in procesno zakonsko dorečenost, na podlagi česar bi sama lahko učinkovito in zakonito vodila postopke, kar bi prispevalo h krepitvi pravne države." Ob tem so spomnili, da so leta 2021 na takratno vlado naslovili pobudo za poenotenje področja nezdružljivosti funkcij, a da vlada k temu ni pristopila, prav tako ne DZ. Na Komisiji zavračajo namige, da bežijo od odgovornosti, "kot je mogoče razbrati iz včerajšnje izjave predsednice MVK za enega od medijev". Poudarjajo, da je stališče Komisije, da za presojo nezdružljivosti funkcij ustavnih sodnikov v skladu z ZIntPK ni pristojna, nespremenjeno vse od uveljavitve ZIntPK leta 2011. ZIntPK namreč v prvi alineji prvega odstavka 12. člena Komisiji izrecno daje pristojnost izvajanja nadzora nad nezdružljivostjo funkcij zgolj za določbe ZIntPK, so zapisali v sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da je področje nezdružljivosti funkcij načeloma urejeno v sistemskem zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, lahko pa to področje drugače urejajo posamezni specialni zakoni. "Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije področje nezdružljivosti ureja tako materialno (katere dejavnosti ali funkcije so nezdružljive) kot tudi procesno (kdo in v kakšnem postopku odloča). Drugi področni zakoni lahko področje nezdružljivosti urejajo tako materialno kot tudi procesno (npr. zakon o sodniški službi) ali pa zgolj materialnopravno, pri čemer ne določijo, kdo (kateri organ) in v kakšnem postopku o morebitni nezdružljivosti odloča. Tak primer je tudi zakon o ustavnem sodišču," so navedli.



"Ker Zakon o splošnem upravnem postopku ne določa, kdo odloča v morebitnem sporu o pristojnosti med Komisijo in DZ, in ker si Komisija ne želi morebitnega nadaljnjega prelaganja odgovornosti, bo na Ministrstvo za pravosodje kot nosilni organ tako Zakona o ustavnem sodišču kot tudi ZIntPK podala zaprosilo za neobvezujočo mnenje o tem, kateri organ je pristojen odločati o nezdružljivosti, ko področni zakoni nezdružljivost funkcij urejajo zgolj materialnopravno."



Ob tem KPK poudarja, da Komisija lahko uvede postopek zgolj, ko obstaja sum o obstoju nezdružljivosti. "V izogib napačnim pričakovanjem in interpretacijam pa je treba pojasniti, da četudi bi bila Komisija pristojna za obravnavo konkretnega primera, postopka ugotavljanja nezdružljivosti ne bi več mogla uvesti, saj je ustavni sodnik domnevno nezdružljivost funkcij že odpravil," opozarjajo. Postopek lahko uvedejo zgolj v primeru, tako komisija, ko je sum o obstoju nezdružljivosti funkcij še vedno aktualen.