'Primer koronavirusa v Sloveniji ne bi smel biti nepričakovan' 

Kitajski epidemiolog Gabriel Leung je včeraj posvaril, da bi koronavirus lahko okužil kar 60 odstotkov svetovne populacije. So te napovedi pretirane?"V tem trenutku to težko ocenjujemo, seveda je to mogoče," je v oddaji 24UR ZVEČER dejala Mojca Gobec, direktorica Direktorata za javno zdravje. "O tem virusu danes vemo več, kot smo vedeli pred mesecem dni. Vemo, da povzroča pljučnico, v veliko primerih pa bolezen poteka blago ali celo asimptomatsko. Kar pomeni, da se lahko zelo učinkovito širi med ljudmi. To pomeni, da so oceni o okužbi lahko še podcenjene, ocene o smrtnosti ali resnosti pa morda precenjene."

Ali lahko ob takih ocenah Slovenija ostane oaza, ki se je virus ne bo dotaknil? "Kitajske oblasti delajo enormne napore, da bi bolezen zamejili. Videli bomo, ali bo ta socialni eksperiment uspel. V Evropi imamo trenutno 41 primerov bolezni, od tega jih je bila približno polovica importiranih iz Kitajske, približno polovica pa prenešenih znotraj Evrope. Delamo vse, da bi zamejili širjenje bolezni iz teh prvih primerov v okolico. In to zaenkrat dokaj uspeva,"dodaja Gobčeva.

"Glede na lastnosti virusa, pa je vprašanje, ali ta širitev ne bo bolj intenzivna, tudi na račun bolj blagega poteka bolezni. Primer v Sloveniji torej ne bi smel biti nepričakovan. Tako kot je prišel v druge države, bi lahko prišel v Slovenijo,"pravi Gobčeva.