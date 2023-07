Primer Makarovičeve na KPK in Računskem sodišču

Na KPK so potrdili, da vodijo predhodni preizkus, kar pomeni, da pridobivajo vso relevantno dokumentacijo in preverjajo okoliščine primera Svetlana Makarovič. Kot so še dodali, več informacij v tej fazi postopka ne morejo posredovati.

So pa na KPK še pojasnili, da v zvezi z vsakim primerom komisija prejme odločitev, ki pa je lahko različna. Če v postopku predhodnega preizkusa KPK ugotovi, da iz zadeve ne izhajajo sumi kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, komisija zadevo s sklepom zaključi ter v primeru suma kršitev iz pristojnosti drugih organov tem to odstopi v nadaljnje reševanje oziroma informacijo.