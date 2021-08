Primer Marina: Oškodovanke pričale, da se niso počutile izkoriščene

Nadaljevanje sojenja je v torek potekalo brez prisotnosti javnosti. Pričale pa so tudi domnevne oškodovanke v zadevi Marina, tri mlade romunske prostitutke, ki so odločno zanikale, da bi jih obtoženi izkoriščali, poročata Delo in Slovenske novice. V svojem pričanju so prav tako zatrdile, da jim niso bile podrejene, prav tako naj obtoženi prostitucije ne bi organizirali ali vodili.

Sodišče je v torek zavrnilo tudi predlog o Racmanovi varščini. Prejšnji četrtek je namreč obramba za priprtega Racmana sprva namesto pripora predlagala denarna sredstva, potem pa zastavitev edine nepremičnine Racmanove nekdanje žene.