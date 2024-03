Šuštarjeva spet lastnika podjetja, delavske pravice še predmet sodnih mlinov

Zakonca Šuštar sta po prislini poravnavi in odpisu za 5,5 milijona evrov dolga vnovič lastnika podjetja, na zatožno klop zaradi obtožb o kršitvah pravic delavcev pa še nista sedla. V tej luči prihaja do pozivov k spremembam insolvenčne zakonodaje in pospešku postopkov na sodiščih.

Podjetje Marinblu je, potem ko so poleti 2022 na dan prišle zgodbe o hudih kršitvah delavskih pravic in higienskih pomanjkljivostih, zaradi številnih odpovedi naročil zašlo v finančne težave. Lastnika, nekdanji državni sekretar Boris Šuštar in njegova soproga Rozana Šuštar, sta ga pred stečajem skušala rešiti s pomočjo prisilne poravnave in odpisom večmilijonskih dolgov. To jima je v tem času tudi uspelo, a sta se v zameno morala odpovedati lastništvu, tako da je Marinblu prešel v roke enega od upnikov, podjetja Algoja. A šlo je le za premišljen manever, s katerim sta zakonca izkoristila luknje v stečajni zakonodaji, zdaj sta namreč vnovič lastnika Marinbluja, so pred dnevni poročale Primorske novice.

"Nešteto primerov obvodov s primeri prenosov terjatev na slamnata podjetja" Kaj si o takšnem razpletu zgodbe misli stroka? "Predmetni primer jasno kaže na razmere, ki jih z najmilejšo besedo lahko označim kot nespodobne in izkazujejo neučinkovitost trenutne zakonodaje," je za STA dejal predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije Andrej Perdan. Vsak insolventni postopek, bodisi prisilna poravnava ali stečajni postopek, bi moral po njegovih besedah težiti k temu, da so poplačani pravi upniki, ne pa t. i. slamnati upniki, za katerimi se pogosto skrivajo lastniki in/ali poslovodstvo. "Še slabše pa je, če ti ponovno postanejo lastniki, kot je to očitno v primeru družbe Marinblu. Slednji se na takšne postopke ali že prej pripravijo ali pa na podlagi prenosa (odkupa) terjatev šele pozneje postanejo upniki v insolventnem postopku, v katerem ne bi smeli biti upniki," je opisal svoje izkušnje. Slovenska zakonodaja po njegovih navedbah pozna številne varovalke za upnike, kadar so posli sklenjeni neposredno med družbo in lastniki in/ali poslovodstvom, a primer Marinblu kaže, da se jih zaobide z ustanavljanjem slamnatih družb in s prenosi terjatev nanje. "In takšnih primerov je nešteto," je opozoril. "Zbornica je na ta problem že opozorila. Dokler bo zakonodaja to dopuščala, bomo lahko samo nemo gledali takšne primere," je sklenil.

"Prioriteta svobodna gospodarska pobuda, ne delavske pravice" Na drugi strani pa primer Marinblu še ni dobil epiloga v zvezi z očitanimi kršitvami pravic delavcev. Delavska svetovalnica, ki je pomagala dogajanje razkriti, je namreč zoper podjetje vložila kazensko ovadbo. Okrožno državno tožilstvo v Kopru je konec leta 2022 na Okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Na sodišču so za STA pojasnili, da je zadeva v ugovornem postopku. V predkazenskem postopku je bilo sicer ugotovljeno, da delavcem niso bili plačani dodatki za nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih; ni jim bila omogočena pravica do zakonsko predpisanega počitka, kršena so bila tudi določila o trajanju delovnega časa v nasprotju z zakonskimi obveznostmi v času od januarja 2020 dalje. "Lahko samo rečem, da je nekdo očitno opravil domačo nalogo iz zakonodaje. (Šuštarjeva op. a.) sta šla v dveh letih čez zakonodajo nekako levo, desno, z uporabo določenih vzvodov sta 'sanirala' podjetje, prišla do večinskega deleža v njem, po drugi strani pa vidimo, 'kaj' je bilo narejeno na področju kršitev temeljnih pravic delavcev. Imamo prosto gospodarsko pobudo, ki je prioriteta. Kar se tiče pa delavskih pravic, o tem pa se očitno lahko odloča pozneje," se je ob dolgotrajen postopek na sodišču obregnil vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić. "To je smerokaz tudi za druge podjetnike v tovrstnih primerih, če ne gre že za nek model, ki se ga že dlje časa poslužujejo," je sklenil Lukić. V tej luči se je vprašal, kje so zakonodajalci, kje sta pravosodno in gospodarsko ministrstvo.