Primer Noč: nove napake ARRS

Odprto pismo vodstvu ARRS – primer NOČ

Z vsem spoštovanjem, (kolikor ga je še ostalo),

ob napovedi revizije postopka ocenjevanja vloge programske skupine, ki jo je vodil prof. dr. Marko Noč, dne 23. 1. 2019, ste napovedali: "ZSA bo opravil analizo postopkov prijavne vloge in preučil recenzentsko oceno s stališča njene utemeljenosti glede na oddano prijavo. Analiza bo namenjena tudi razmisleku o morebitnih spremembah oziroma nadgradnji postopkov, opredeljenih v pravilnikih ARRS." Zaradi večletnega opozarjanja na pomanjkljivosti ARRS pri razdeljevanju javnih sredstev, ki so bila preslišana, sem imela zelo nizka pričakovanja, da bo temu res tako, vendar tudi ta niste izpolnili. Še več, ne le, da niste izpolnili obljub, ob prikrivanju lastnih napak ste zagrešili nove, kot so: kršitve pristojnosti, prikrivanje za vas neugodnih izsledkov revizije in javna objava zaupnih podatkov.

Napovedali ste presojo ocene, presojali pa ste predvsem vlogo. Presoja vloge ni v vaši domeni, temveč v domeni mednarodnih recenzentov. Šteli ste, koliko okenc v vlogi prof. dr. Noč ni izpolnil, s koliko stavki je opisal posamezen kriterij in kolikšen delež dovoljenega prostora je zapolnil s tekstom za opis programa dela za prihodnjih 6 let. Od agencije, ki nekaj milijonov na leto porabi za informacijske sisteme, bi pričakovali, da zagotovi tak interaktivni prijavni obrazec, ki samodejno vstavi podatke, ki jih vloga zahteva in so v informacijskem sistemu ter prepreči neustrezno izpolnjeno vlogo. Le to bi zagotovilo točnost prijave, prihranilo čas prijavitelju in čas vaših zaposlenih, za katere ste že večkrat zatrdili, da so kronično preobremenjeni.

Člani ZSA ste 1. 2. 2019 v sporočilu za javnost zapisali, da je usklajena ocena dveh recenzentov programa prof. dr. Noča po vseh petih kriterijih ocenjevanja utemeljena in verodostojna. Po oddaji 24 ur Inšpektor (Pop TV, 9. 2. 2019), ko je direktor ARRS razkril, da ocena le ni tako brezhibna, se je izkazalo, da niti sami v to ne verjamete. Vaše navedbe so bodisi zaradi nepoznavanja ali zgolj namernega prezrtja osnovnih kriterijev, ki jim mora usklajeno poročilo zadostiti, napačne. Naj opozorim na najbolj osnovne napake, ki vzbujajo dvom o verodostojnosti poročila. Prvič, poročilo vsebuje nerelevantne navedbe, ki nižajo oceno, kot so očitki, da dosedanje raziskave niso bile patentno zaščitene, da gospodarski, družbeni in kulturni dosežki niso navedeni in jih tudi ni pričakovati. Drugič, v mnenju so nasprotujoče si navedbe, na primer očitek, da skupina ne sodeluje v mednarodnih projektih, je v nasprotju z navedbo, da je skupina vpeta v mednarodne klinične študije. Tretjič, številčna ocena kriterija znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (Kriterij 1) ni konsistentna s pisno obrazložitvijo. Je izrazito prenizka glede na pisni komentar. Četrtič, zapis v prvi osebi ednine v 5. kriteriju vzbuja dvom, da gre za usklajeno mnenje dveh recenzentov. Za identifikacijo teh napak ni treba biti strokovnjak s področja prijave, še več, same prijave sploh ni treba poznati. Ocena programa prof. dr. Noča je v celoti objavljena na Kvarkadabri, vpogled v samo prijavo bi pokazal kvečjemu le še nova neskladja med informacijami v vlogi in podano oceno.

Nobena resna raziskovalna agencija ne bi sprejela poročila s toliko napakami, ampak bi ocenjevalce pozvala k njihovi odpravi, saj bi to lahko vplivalo na oceno in spremenilo negativen izid v pozitivnega. Resna agencija se zaveda svojih pristojnosti in dolžnosti nadzora pravilne uporabe razpisnih kriterijev pri ocenjevanju in zavrnitve neutemeljene ocene. Še posebej je pazljiva v mejnih primerih. ZSA kot predlagatelj zavrnilnega sklepa je ravnal nevestno, saj je oceno s toliko pomanjkljivostmi sprejel brez pripomb. Kazanje na morebitne pomanjkljivosti v prijavni vlogi in pripisovanje celotne krivde prof. dr. Noču je le zavajajoče preusmerjanje pozornosti, saj le te ne morejo biti opravičilo za napake ocenjevalcev ter ARRS-jev manjkajoč nadzor. Vaše kazanje na napake prof. dr. Noča zveni takole: Prof. dr. Noč je kriv, da programu nismo podaljšali financiranja, saj bi si za prijavo moral vzeti več časa in jo tako izpopolniti, da bi bila kljub napakam ocenjevalcev in našemu nevestnemu delu pozitivno ocenjena.

V Medijskem zrcalu dne 7. 2. 2019, ki polemizira objavo z naslovom "Birokracija in znanost različna kot noč in dan" (Delo 5. 2. 2019), ste se sklicevali na negativno oceno iz leta 2014, ki ste jo sami prepoznali kot neprimerno in zato zavrgli. Pri tem vas ni motilo, da je ta informacija zaupne narave. Zanimivo bi bilo izvedeti, če ste, seveda zgolj slučajno, izbrali za ocenjevanje vloge prof. dr. Noča v letu 2018 tistega ocenjevalca, ki je program prof. dr. Noča že leta 2014 ocenil negativno. Če že polemizirate primernost izbora programske skupine prof. dr. Noča v letu 2014, bi se morali osredotočiti na primerjavo rezultatov dela programske skupine glede na vložena sredstva. Menim, da je bilo financiranje programa v obdobju 2014 – 2018 upravičeno in upam, da se strinjamo vsaj v tej točki.

Preseneča me lahkotnost zavrnitve financiranja programa prof. dr. Noča, ne samo zato ker je bila to edina zavrnjena vloga, temveč predvsem zaradi ukinitve stabilnega financiranja programa, ki je s svojimi izsledki rešil življenja mnogim. Arogantna drža in nepriznavanje lastnih napak s strani ARRS vzbuja dvom v iskrenost vašega poziva k razmisleku o morebitnih izboljšavah.

Znanstvena svetnica, dr. Urša Opara Krašovec