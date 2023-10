Primer noseče vzgojiteljice, ki je ostala brez pogodbe, bo preučila inšpekcija

Pet let in pol je bila zaposlena v vrtcu, v tem času podpisala devet pogodb, v osmem mesecu nosečnosti pa pristala na zavodu za zaposlovanje. To je zgodba visoko noseče vzgojiteljice iz Postojne, ki je za našo oddajo spregovorila v soboto.

"Počutiš se malo izigran, se sprašuješ, zakaj? Zakaj je do tega prišlo, kaj si delal narobe? Ni ti prijetno, no," je povedala.

Ravnateljica naj bi bila z njenim delom zadovoljna, na delovnem mestu naj bi jo želela videti tudi v novem šolskem letu, pripoveduje vzgojiteljica. Ker izpolnjuje vse pogoje, se je konec avgusta prijavila tudi na razpis za delovno mesto za nedoločen čas, a ni bila izbrana.

Z vprašanji smo se obrnili na ravnateljico vrtca Elizabeto Zgonc, a pred kamero ni želela, odgovorila nam je le pisno: "V Vrtcu Postojna obžalujemo zaplet s podaljšanjem pogodbe sodelavke, ki smo jo želeli obdržati v našem kolektivu. Sodelavki, ki ji je pogodba za določen čas potekla konec avgusta, smo mesec dni pred iztekom pogodbe ponudili v podpis novo pogodbo za določen čas, ki pa je ni podpisala."

"Res je, ona je meni ponudila pogodbo za določen čas, ampak jaz te pogodbe nisem videla. Ko sem prišla na ta razgovor, sem vprašala, kaj pa s to pogodbo, in so mi rekli, da bomo videli, kako se bo razpletel ta razpis. In ta razpis se seveda ni razpletel meni v prid, ko sem ponovno vprašala za to pogodbo, sem dobila odgovor, da jo je dobila že ena druga," nam je zaupala vzgojiteljica.