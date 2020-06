Primer proti Kryžanowskemu zaradi suma zlorabe notranjih informacij v ponovno odločanje

Po pisanju Dnevnika se je senat Vrhovnega sodišča v sodbi delno oprl tudi na eno izmed sodb Sodišča EU, ki je sprejelo stališče, da vsakdo z dostopom do notranjih informacij, ki izvede neko tržno transakcijo, s tem še avtomatično ne krši prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij.

Senat vrhovnega sodišča je tako sodbo razveljavil zaradi presoje o pomanjkljivosti sodb nižjih sodišč. Med drugim so presodili, da iz obrazložitve sodb ni razvidno, da bi obtoženi imel ustrezno možnost izpodbiti domnevo, da je pri nakupu delnic izkoristil ali zlorabil notranjo informacijo. Prav tako so imeli pripombe na utemeljitev naklepa in na odsotnost obrazložitve okoliščin, ki bi potrdile, da je z notranjimi informacijami pridobil prednost pred ostalimi vlagatelji.

Sodbo je pozneje pridobil tudi časnik Delo, kjer so izpostavili, da je Kryžanowski v primeru nastopal kot primarni insajder, zato bi mu moralo sodišče prve stopnje dati možnost izpodbijanja domneve, da je se je okoristil z notranjo informacijo oz. jo zlorabil.

Senat je pripomnil še, da si ni mogoče predstavljati, da bi obsojenec lahko zlorabil notranjo informacijo in si pridobil prednost pred drugimi vlagatelji, saj da je 16. aprila 2008 za Finance dejal, da je bilo poslovanje v prvem četrtletju družbe odlično, zato se lahko domneva, da je s tem informacija že postala javna, še navajata časnika.