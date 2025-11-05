Svetli način
Slovenija

Primer Rupnik: papež Leon XIV. upa na 'jasnost in pravico'

, 05. 11. 2025 09.31 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
4

Papež Leon XIV. je izrazil upanje, da bo postopek proti nekdanjemu slovenskemu jezuitu Marku Rupniku, obtoženemu zlorab redovnic, ki poteka pred posebnim sodiščem Vatikana, prinesel "jasnost in pravico".

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani.
Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani.

Kot je dejal papež v pogovoru z novinarji ob odhodu iz svoje poletne rezidence Castel Gandolfo, je obveščen o primeru Marka Rupnika, sicer tudi znanega verskega umetnika. Pojasnil je še, da so njegova dela prekrili ali odstranili s spletnih strani, da bi se približali žrtvam, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Začel se je nov postopek, imenovani so bili sodniki. Postopki trajajo, vem, da so žrtve težko potrpežljive, vendar mora Cerkev spoštovati pravice vseh. Upam, da bo ta postopek prinesel jasnost in pravičnost," je še dejal Leon XIV.

Rupnik pod drobnogledom posebnega sodišča

Primer Rupnika obravnava posebno sodišče. Petčlanski senat, ki je bil imenovan 9. oktobra, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih. Vatikan imen članov senata ni razkril.

Kardinal prefekt Kongregacije za versko doktrino Victor Manuel Fernandez je v torek ob predstavitvi doktrinalnega dokumenta o vlogi Marije dejal, da sodniki v primeru Rupnika delajo. "Ne vemo, kaj delajo, ker delajo svobodno," je dodal po poročanju agencije Ansa. Na vprašanje, ali je mogoče pričakovati razsodbo še letos, je kardinal odgovoril: "Upamo".

Preberi še 'Rekel je, da ne bom duhovno rasla, če ne zadovoljim njegovih spolnih potreb'

 Spolno in psihično zlorabljal redovnice

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani, v kateri je deloval in ki jo je Vatikan kasneje razpustil. Obtožilo naj bi ga 20 redovnic. Jezuitski red, iz katerega je prihajal tudi prejšnji papež Frančišek, je Rupnika junija 2023 izključil. Rupnik, ki ostaja duhovnik, obtožbe zanika.

Dikasterij za nauk vere v Vatikanu je po preiskavi odločil, da so obtožbe zastarale. Vendar ga je Frančišek oktobra 2023 zaprosil, naj znova preuči primer.

marko rupnik redovnice spolne zlorabe papež leon xiv.
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
05. 11. 2025 10.27
pa kako pravico bluzijo farji..edina pravica je 30 let San Quentina...
ODGOVORI
0 0
Apostol1
05. 11. 2025 10.26
Primer Rupnik: papež Leon XIV. upa na 'jasnost in pravico'.... Tudi nune skupaj s Slovensko javnostjo in upajmo , da bo za pokoro kaj več kot pa dva očenaša in dve zdravi Mariji.
ODGOVORI
0 0
DirtySanchez
05. 11. 2025 10.25
+1
Za zapahe z njim za 20 let, ker je spolno zlorabljal nune
ODGOVORI
1 0
nikolinormalen
05. 11. 2025 10.25
Fejst fantje teli kristjani 😂
ODGOVORI
0 0
