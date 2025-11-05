Primer Rupnik: papež Leon XIV. upa na 'jasnost in pravico'

Papež Leon XIV. je izrazil upanje, da bo postopek proti nekdanjemu slovenskemu jezuitu Marku Rupniku, obtoženemu zlorab redovnic, ki poteka pred posebnim sodiščem Vatikana, prinesel "jasnost in pravico".

Skupina redovnic iz skupnosti Loyola je Rupnika leta 2021 obtožila, da jih je v 90. letih prejšnjega stoletja spolno in psihično zlorabljal, zlasti v skupnosti v Ljubljani. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot je dejal papež v pogovoru z novinarji ob odhodu iz svoje poletne rezidence Castel Gandolfo, je obveščen o primeru Marka Rupnika, sicer tudi znanega verskega umetnika. Pojasnil je še, da so njegova dela prekrili ali odstranili s spletnih strani, da bi se približali žrtvam, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. "Začel se je nov postopek, imenovani so bili sodniki. Postopki trajajo, vem, da so žrtve težko potrpežljive, vendar mora Cerkev spoštovati pravice vseh. Upam, da bo ta postopek prinesel jasnost in pravičnost," je še dejal Leon XIV.

Rupnik pod drobnogledom posebnega sodišča

Primer Rupnika obravnava posebno sodišče. Petčlanski senat, ki je bil imenovan 9. oktobra, sestavljajo ženske in kleriki, ki nimajo nobene funkcije v dikasteriju za nauk vere ali drugih vatikanskih organih. Vatikan imen članov senata ni razkril. Kardinal prefekt Kongregacije za versko doktrino Victor Manuel Fernandez je v torek ob predstavitvi doktrinalnega dokumenta o vlogi Marije dejal, da sodniki v primeru Rupnika delajo. "Ne vemo, kaj delajo, ker delajo svobodno," je dodal po poročanju agencije Ansa. Na vprašanje, ali je mogoče pričakovati razsodbo še letos, je kardinal odgovoril: "Upamo".