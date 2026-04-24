Primeri iz prakse pokažejo, kako hitro lahko zdravstveni stroški narastejo

Ko se pojavijo zdravstvene težave, se večkrat vprašamo: "Je težava tako resna, da se moram odločiti za takojšen pregled? Bodo potrebne dodatne preiskave ali posegi? Kaj pa stroški, če se odločim za samoplačniško obravnavo?"
Po internih podatkih Zavarovalnice Vita so med najdražjimi enodnevnimi posegi artroskopija kolena, ki lahko stane okoli 2.500 EUR, ali laserska operacija krčnih žil, ki lahko doseže 1.800 EUR. Navajajo primer 40-letnega zavarovanca, ki je imel težave z razširjeno in bolečo žilo na desni nogi. Noga mu je kljub kompresijskim nogavicam zatekala. Po specialističnem pregledu je dobil jasne odgovore in predlog za operacijo krčnih žil. Stroški njegove obravnave so znašali: žilno-kirurški pregled 100 EUR, operacija krčnih žil 1.650 EUR, kontrolni pregled po operaciji 50 EUR. Skupaj 1.800 EUR, ki jih je krila Zavarovalnica Vita.[i]
Ko do odgovora želimo priti čim prej
Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe. A ko simptomi vztrajajo, skrb pogosto postane večja od same bolečine. Čakanje na zdravstveni pregled lahko to negotovost samo še poveča.
A zakaj sploh odlašamo? Pogosto se nam pred oči prikrade slika polnih čakalnic, ko pomislimo na obisk osebnega zdravnika, pa je to šele prvi korak. Sledi naročanje na zdravstvene storitve. To pomeni iskanje pravega izvajalca na podlagi izdane napotnice in preverjanje čakalnih dob. V takih trenutkih si želimo predvsem eno: da bi imeli ob sebi zanesljivega sogovornika, ki nam olajša našo pot do ustrezne zdravstvene obravnave.
Pri Zavarovalnici Vita sodelujejo z več kot 290 vrhunskimi izvajalci zdravstvenih storitev in tako omogočajo dostop do široke mreže specialistov in zdravstvenih ustanov. Specialista lahko izberete sami v dogovoru z asistenčnim centrom, ki vam pomaga pri organizaciji pregleda in poskrbi, da celoten proces poteka čim bolj enostavno. Tako se lahko osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše – svoje zdravje.
Ko zdravje ne more čakati
Prvi korak je izbira pravega zdravstvenega zavarovanja za hiter dostop do specialistov. Ob številnih ponudbah, različnih paketih in zapletenem zavarovalniškem žargonu je izbira lahko zahtevna. Zato so pri Zavarovalnici Vita oblikovali enoten paket zdravstvenega zavarovanja NLB Vita Specialist, ki vključuje ključne zdravstvene storitve, ki jih potrebujete.
Zavarovalnica Vita poskrbi, da ne boste v negotovosti pri izbiri pravega zavarovanja. Ko pa nastopijo vaše zdravstvene težave, boste najpozneje v 10 delovnih dneh na vrsti pri izbranem zdravstvenem izvajalcu, pogosto pa še bistveno hitreje.
Enostavna sklenitev – izkoristite ugodnost do 30. aprila
Zavarovanje lahko sklenete v NLB poslovalnicah ali hitro in enostavno kar prek spletne strani Zavarovalnice Vita. Namenjeno je odraslim med 18. in 74. letom starosti, vključiti pa je mogoče tudi otroke od 1. leta dalje.
Ko gre za zdravje družine, čakanje ni rešitev. Vsi si želimo hitro pomoč in strokoven nasvet. Prenovljeno zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist omogoča prav to – hitro pot do specialista, strokovno podporo in več miru, ko ga najbolj potrebujete.