Primeri iz prakse pokažejo, kako hitro lahko zdravstveni stroški narastejo

Po internih podatkih Zavarovalnice Vita so med najdražjimi enodnevnimi posegi artroskopija kolena, ki lahko stane okoli 2.500 EUR, ali laserska operacija krčnih žil, ki lahko doseže 1.800 EUR. Navajajo primer 40-letnega zavarovanca, ki je imel težave z razširjeno in bolečo žilo na desni nogi. Noga mu je kljub kompresijskim nogavicam zatekala. Po specialističnem pregledu je dobil jasne odgovore in predlog za operacijo krčnih žil. Stroški njegove obravnave so znašali: žilno-kirurški pregled 100 EUR, operacija krčnih žil 1.650 EUR, kontrolni pregled po operaciji 50 EUR. Skupaj 1.800 EUR, ki jih je krila Zavarovalnica Vita.[i]

Ko do odgovora želimo priti čim prej

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe. A ko simptomi vztrajajo, skrb pogosto postane večja od same bolečine. Čakanje na zdravstveni pregled lahko to negotovost samo še poveča.

A zakaj sploh odlašamo? Pogosto se nam pred oči prikrade slika polnih čakalnic, ko pomislimo na obisk osebnega zdravnika, pa je to šele prvi korak. Sledi naročanje na zdravstvene storitve. To pomeni iskanje pravega izvajalca na podlagi izdane napotnice in preverjanje čakalnih dob. V takih trenutkih si želimo predvsem eno: da bi imeli ob sebi zanesljivega sogovornika, ki nam olajša našo pot do ustrezne zdravstvene obravnave.

Pri Zavarovalnici Vita sodelujejo z več kot 290 vrhunskimi izvajalci zdravstvenih storitev in tako omogočajo dostop do široke mreže specialistov in zdravstvenih ustanov. Specialista lahko izberete sami v dogovoru z asistenčnim centrom, ki vam pomaga pri organizaciji pregleda in poskrbi, da celoten proces poteka čim bolj enostavno. Tako se lahko osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše – svoje zdravje.