Primeri, kot so bili Kengurujčki, se z novo novelo naj ne bi več dogajali

Do 12. junija bo potekala javna razprava o osnutku predloga novele zakona o vrtcih. Ta med drugim uvaja prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid oziroma register pri pristojnem ministrstvu, pa tudi nekaj sprememb na področju financiranja.

Po številnih aferah pri raznih zasebnih izvajalcih varstva predšolskih otrok - zadnji medijsko odmevnejši primer je bil lansko jesen, ko so odkrili številne nezakonitosti – je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo predlog sprememb Zakona o vrtcih, s katerimi med drugim uvaja prepoved opravljanja dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid oziroma register pri pristojnem ministrstvu. Poleg tega predlagana novela prinaša spremenjen obseg višine sredstev, ki pripadajo zasebnim vrtcem s strani občin. Občina bo lahko v določenih primerih sama odločala, ali bo zasebnemu vrtcu zagotavljala 85 odstotkov sredstev na posameznega otroka ali manj. Predlagana novela Zakona o vrtcih je objavljena na spletnem portalu eDemokracija, in sicer vse do 12. junija letos.

Lansko jesen je javnost pretresla zgodba o krutem ravnanju z otroki v zasebnem zavodu Kengurujčki. FOTO: POP TV

Inšpektorji evidentirali kršitve, ukrepati pa niso mogli Ko je lansko jesen odjeknila novica o številnih nezakonitostih pri zasebnem izvajalcu varstva otrok na Vrhovcih, se je Inšpektorat RS za šolstvo in šport pri nadaljnjih nadzorih sistematično osredotočil na zasebne izvajalce in ponudnike storitev varstva predšolskih otrok. Nadzori so pokazali številne kršitve veljavne zakonodaje, za katere pa inšpektorji po veljavni zakonodaji nimajo na voljo ukrepov, ki bi kršitelje prisilili k takojšnji vzpostavitvi zakonitega stanja oziroma jih že vnaprej odvrnili od kršitev veljavne zakonodaje. Kršitve so bile ugotovljene tako pri zasebnih vrtcih, kot tudi pri varuhih predšolskih otrok na domu. In sicer so ugotovili prekoračeno dovoljeno število otrok v oddelkih vrtcev in pri varuhih, napačne registracije dejavnosti, izvajanje varstva otrok s strani tretje osebe, izvajanje varstva na lokacijah, ki niso bile registrirane in podobno. Še hujše kršitve pa so bile ugotovljene pri izvajalcih, ki dejavnost varstva otrok prikrivajo tako, da registrirajo druge dejavnosti (različne animacije) in se s tem izognejo predpisanim postopkom za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov oziroma v register varuhov, opozarjajo na ministrstvu. Omenjeni primeri predstavljajo ne le nezakonito prakso in vprašljivo varnost predšolskih otrok, temveč tudi nelojalno konkurenco vsem tistim izvajalcem, ki izpolnjujejo vse pogoje in so vpisani v razvid oziroma v register pri pristojnem ministrstvu.

Osnutek predloga novele zakona bo v javni razpravi do 12. junija 2019. Ministrstvo bo zatem skrbno proučilo vse pripombe in komentarje, ki jih bo v tem času prejelo od zainteresirane javnosti ter pripravilo predlog končnega predloga besedila zakona, ki bo najprej predložen v obravnavo vladi in nato še v sprejem državnemu zboru.