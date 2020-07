Primerjalni test ajvarjev: 15 izdelkom dodan sladkor, 14 popolnoma brez aditivov

Še posebno v poletnih mesecih, ko so žar specialitete pogosteje na jedilnikih, postanejo nepogrešljive tudi priloge. Med njimi je zelo priljubljen ajvar, kar dokazuje bogata ponudba na trgovskih policah. Skoraj vsak proizvajalec ponuja vsaj dve vrsti ajvarja: pekočo, nepekočo ali blago različico. Slednjo je Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) vzela pod drobnogled, test sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V primerjalno analizo je vključenih 22 izdelkov.

Razlike med izbranimi vzorci so pri hranilni vrednosti velike. V povprečju imajo izdelki s pečeno papriko – brez jajčevcev ali z njimi – višjo energijsko vrednost, predvsem zaradi večje vsebnosti maščob, saj vsebujejo tudi do 12 gramov maščobe v 100 gramih. Ajvarji iz surovih paprik v 100 gramih vsebujejo le od 2,6 do 8,1 grama maščobe in sorazmerno manj nasičenih maščobnih kislin. "Zelena luč na prehranskem semaforju za vsebnost maščob zasveti le pri vzorcih Spar, S Budget in Lomee, ajvar nepekoč," je povzela rezultate Nika Kremić iz ZPS in dodala: "Pri nasičenih maščobnih kislinah polovici izdelkov zasveti zelena, ostalim, ki vsebujejo več kot 1 g nasičene maščobe, pa oranžna luč."

In morda za začetek spodbudna novica, vsaj za tiste ljudi, ki jim je mar za zdrava prehranska načela. Kar 14 vrst ajvarja je brez aditivov. Osem ajvarjev ima dodan aditiv ocetno kislino, kot sredstvo za uravnavanje kislosti. Ta kislina je naravno prisotna tudi v kisu, zato večina v izdelke raje doda kar kis. Dva izdelka (Lomee, ajvar in Sunny nature) poleg tega vsebujeta še aromo, kar po mnenju ZPS pri tako aromatičnem izdelku ne bi bilo potrebno, zato sta za ta parameter prejela oceno pomanjkljivo.

Le trije izdelki so si pri prehranskem profilu prislužili oceno dobro (Spar, S Budget in Baš), vsi imajo nižje vsebnosti tako maščob in soli kot sladkorja.

Najslabšo oceno prehranskega profila sta dobila izdelka Kania – ajvar, pražen, blagi in Mercator – ajvar, makedonska receptura, blagi, in sicer zaradi višje vsebnosti nasičenih maščob, maščobe, sladkorja in soli, prav tako pa vsebujeta dodani sladkor.

Pri večini sta glavni sestavini res paprika in jajčevec, šest vzorcev vsebuje pečeno papriko. Jajčevca je lahko od 5 do 15 odstotkov, skupaj s papriko pa predstavljata od 88 do 94 odstotkov celotnega izdelka. V štirih izdelkih ni jajčevca, pri njih je glavna sestavina vedno le pečena paprika, delež pa podoben (od 89 do 94 odstotkov celotnega izdelka).

Za kilogram ajvarja boste odšteli od dva pa do dobrih 15 evrov. V povprečju so izdelki iz nepečenih paprik cenejši (od 1,96 do 4,91 evra za kilogram). Vseeno boste tudi pri ajvarju iz pečenih paprik in kombinaciji pečene paprike ter jajčevca lahko našli cenovno ugodnejšo izbiro – manj kot štiri evre za kilogram. Ekološki ajvar je sicer med dražjimi izdelki, a ne najdražji.

Vsi ajvarji vsebujejo še sončnično olje in sol. Pri večini izdelkov s pečeno papriko se seznam tu zaključi. V vzorcih Zdravo, Kania, Mercator, Droga in tistih, ki ne vsebujejo pečene paprike, so dodani še sladkor, česen ali začimbe in kis. Trije izdelki (Mercator, ajvar blagi, Zvijezda in Podravka), vsi so izdelani na Hrvaškem, vsebujejo tudi paradižnikov koncentrat.

Čeprav so bili pod lupo nepekoči oziroma blagi ajvarji, jih ima osem med sestavinami feferone ali pekočo papriko. "Res je, da so feferoni lahko tudi nepekoči, a če na brbončicah ne prenesete niti kančka pekočega občutka, pred nakupom skrbno preverite seznam sestavin in se tem izdelkom raje izognite," svetuje ZPS.

Nepotrebne arome

Trditev 'brez konzervansov' je navedena kar pri 12 izdelkih, čeprav konzervansov (snovi, ki podaljšujejo obstojnost živil) ni v prav nobenem od pregledanih ajvarjev, zato je po mnenju strokovnjakov Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave takšna trditev povsem nepotrebna. Še zlasti, ker jo potrošniki pogosto zamenjujejo s trditvijo brez aditivov. A brez konzervansov ni enako kot brez aditivov.