Primerjava: lani 80 cm snega, letos nad 15 stopinj Celzija

Medtem ko nas v teh dneh razvajajo sončni žarki in visoke temperature, ki se bodo ob koncu tega in v začetku prihodnjega tedna povzpele vse do 18 stopinj Celzija, je bila lani v tem času pokrajina še povsem zimska. Večji del Slovenije je prekrivala debela snežna odeja, v zadnjem tednu februarja pa je pritisnil še hud mraz. Na Blokah so izmerili celo najnižjo temperaturo po letu 1985.

Velik kontrast med lanskim in letošnjim februarjem prikazuje tudi spodnja primerjava, ki je bila narejena v Prigorici pri Ribnici. Snežiti je začelo drugega februarja in zapadlo pol metra snega, pogosto snežilo pa je tudi v nadaljevanju meseca. Ob koncu februarja je tla prekrivala 80 centimetrov visoka snežna odeja. Primerjava med lanskim in letošnjim februarjem FOTO: Rok Nosan Po podatkih Agencije RS za okolje je vsota višin novozapadlega snega na Kočevsko-Ribniškem znašala okoli 200 centimetrov, med 1. februarjem in 5. marcem pa je snežilo v kar 21 dneh. Veliko snega je zapadlo tudi marsikje drugod po državi. V Črnomlju so ob koncu februarja izmerili 55, v Novem mestu 50, v Mariboru pa 40 centimetrov snega. V zadnjih dneh februarja je pritisnil še hud mraz. Uradno najnižja temperatura je bila izmerjena v Novi vasi na Blokah in sicer -27,6 stopinj Celzija, kar je tudi najnižja temperatura po letu 1985. Po 12 letih se je pod -20 stopinj Celzija ohladilo tudi na Brniku, -20,9 stopinj Celzija pa so izmerili v Celju. Podobno mraz je bilo tu nazadnje leta 2012 in 2009. Letos je vremenska slika povsem drugačna, sončno in zelo toplo vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Temperature bodo ob popoldnevih marsikje presegale 15 stopinj Celzija, zaradi vpliva hladnega morja bo nekoliko manj toplo le na Obali. Kljub toplim popoldnevom bodo jutra še naprej hladna s temperaturami malo pod ničlo. Podobno vreme se bo nadaljevalo vsaj do sredine prihodnjega tedna. Več o vremenu v vašem kraju.