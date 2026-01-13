Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Primerjava Grimsa in Goebblsa: ESČP presodilo v korist Mladine

Ljubljana, 13. 01. 2026 13.46 pred 54 minutami 5 min branja 18

Avtor:
STA M.S.
Mladina po razsodbi ESČP

Evropsko sodišče za človekove pravice je presodilo, da so slovenska sodišča v postopkih tožb politika SDS Branka Grimsa proti tedniku Mladina kršila 10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic, ki govori o svobodi izražanja. Odgovorni urednik Mladine Grega Repovž je sodbo označil za pomembno zmago tudi za slovensko novinarstvo in družbo.

Tednik Mladina je marca 2011 v satirični rubriki Mladinamit pod naslovom Ni vsak dr. G. že dr. Goebbels objavil fotografijo takratnega poslanca SDS Branka Grimsa z ženo in tremi otroki poleg fotografije nacističnega ministra za propagando Josepha Goebbelsa z ženo in tremi otroki, kar je spodbudilo družino Grims, da je vložila tožbe in uspela iztožiti opravičilo in odškodnine.

Grega Repovž je spomnil, da je to po 15 letih že drugi primer po zadevi Prijatelj, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ugotovilo, da "slovenska sodišča niso dovolj zvesto tehtala pravic, zlasti ne pravice do svobode izražanja". Prav tako je po njegovih besedah ugotovilo, da slovenska sodišča "pretirano ščitijo politike, obenem pa ne zmorejo kritične obravnave skrajne desnice in njenega delovanja, ki v metodah političnega delovanja spominja na neke druge čase, kar je bilo tudi sporočilo objave v Mladinamitu". Dodal je, da se je sovražni govor, ki ga sodišča niso znala uvideti, od tedaj izjemno razširil, Grims pa je danes poslanec Evropskega parlamenta, kar razsodbo ESČP postavlja v širši politični kontekst.

Z odvetnico, ki je v imenu Mladine vodila postopek, Jasno Zakonjšek sta opozorila, da seveda sodba ne pomeni, da bi lahko vsepovprek kogarkoli označili za nacista, je pa v demokraciji dopustno, tudi s satiro, politika, ki sam uporablja podobne metode, s tem soočiti in ga zaradi tega kritizirati.

Prav tako je Zakonjšek opozorila, da so slovenska sodišča zavzela stališče, kot da je objava prispevka padla v nek vakuum, brez konteksta.

Branko Grims.
Branko Grims.
FOTO: Aljoša Kravanja

Izplačilo odškodnin

Okrožno sodišče v Ljubljani je julija 2013 sprva zavrnilo tožbo Grimsa, višje sodišče pa je pritožbi delno ugodilo in Mladini naložilo objavo sodbe in opravičila. Zavrnilo pa je Grimsov zahtevek za denarno odškodnino in zadevo vrnilo okrožnemu sodišču. Vrhovno sodišče je priznalo, da je bil Mladinamit satirični oddelek in je zato užival širšo zaščito, vendar je potrdilo, da je primerjava med objavljenimi družinskimi fotografijami presegla primerjavo političnih metod. O zadevi je presojalo tudi ustavno sodišče, ki je priznalo širok obseg svobode tiska, a presodilo, da so sodišča navedla ustrezne in zadostne razloge za svoje odločitve in dosegla pravično ravnovesje med svobodo izražanja in Grimsovim ugledom.

Okrožno sodišče v Ljubljani je po ponovni preučitvi Mladini naložilo plačilo odškodnine Grimsu v višini 5000 evrov, preostali del zahtevka pa je zavrnilo. Višje sodišče je pozneje odškodnino znižalo na 3000 evrov. Člani Grimsove družine so odškodninske zahtevke vložili v ločenem postopku, trem otrokom je bilo dodeljenih skupaj 14.000 evrov odškodnine, žena pa je z Mladino dosegla poravnavo za nezaprt znesek, še povzemajo v sodbi ESČP.

Upoštevali argumente Mladine

Po ugotovitvi ESČP so domača sodišča ugotovila, da sta uvodnik in spremni tekst nad fotografijami obravnavali politična vprašanja, in sicer dopustnost primerjave Grimsa z Josephom Goebbelsom in njunimi političnimi metodami, s čimer sta prispevala k razpravi javnega interesa. Enako so ugotovila tudi v zvezi z naslednjo številko revije Mladina, ki je obravnavala razpravo o sporni objavi. "Sodišče se strinja s to oceno in pripisuje poseben pomen dejstvu, da je razprava o sporni objavi zadevala pomembna vprašanja javnega interesa, kot so metode, ki jih uporabljajo politične stranke, in meje dopustne javne kritike v zvezi s tem," so zapisali na ESČP.

Ob tem so navedli, da so upoštevali argumente Mladine, da je bil Grims sam tisti, ki je svojo družino izpostavil medijem v političnem kontekstu, in da je kritika, na kateri temelji zadevna objava, natančno povezana s političnimi metodami, ki jih je Grims uporabil, ko je izpostavil svojo družino, da bi pridobil politično podporo. "Zato ni mogoče trditi, da primerjava fotografij - ki je bila nedvomno zelo provokativna - ni imela nobene dejanske podlage," so navedli.

Glede stopnje provokacije in vpliva primerjave na bralca se zdi, da so domača sodišča menila, da je vizualna primerjava presegla legitimno zadevo javnega interesa in imela večji vpliv kot njen besedilni kontekst, so zapisali. A so ob tem opozorili, da oblike izražanja ni mogoče ločiti od njenega konteksta in očitnega cilja. Pojasnili so, da sta naslov in kratek napis neposredno nad fotografijami jasno nakazovala politično in satirično razsežnost njihove objave ter da so bile fotografije objavljene v satiričnem delu revije Mladinamit. "Sodišče ne more sprejeti kot prepričljivo trditve domačih sodišč in vlade, da povprečni bralec revije Mladina ne bi razumel političnega konteksta zadevnih fotografij in širšega sporočila, ki ga prenašajo," so dodali.

Evropsko sodišče za človekove pravice
Evropsko sodišče za človekove pravice
FOTO: AP

'Sodišča niso v zadostni meri upoštevala širšega konteksta'

Po ugotovitvi sodišča primerjave z nemškim nacističnim režimom ne upravičujejo samodejno obsodbe za obrekovanje zaradi posebnega stigmata, ki je povezano z njim, zlasti če obstajajo posebne okoliščine, ki upravičujejo takšno primerjavo. Kot so navedli, je bila primerjava z nacističnim politikom Josephom Goebbelsom uporabljena prav zato, da se kritizira uporaba političnih metod, podobnih tistim nemškega nacističnega režima, s strani stranke SDS, vključno z Grimsom, vključno z izpostavljanjem družine političnemu diskurzu. "Nazadnje je treba opozoriti, da novinarska svoboda vključuje tudi možnost uporabe določene mere pretiravanja ali celo provokacije," so dodali.

Opozorili so tudi, da nobeno od domačih sodišč ni opozorilo na kakršne koli konkretne negativne posledice ali učinke, ki bi jih objava lahko imela za Grimsa, ampak se je osredotočilo na posledice za ugled njegove družine. Grimsovi družinski člani pa so prejeli odškodnino zaradi sporne objave.

Po mnenju ESČP domača sodišča niso v zadostni meri upoštevala širšega konteksta, v katerem je bila sporna objava objavljena in niso prepričljivo dokazala nujne družbene potrebe, da bi zaščita ugleda Grimsa prevladala nad pravico družbe pritožnice do svobode izražanja in splošnim interesom za spodbujanje svobode izražanja, kadar gre za vprašanja javnega interesa, so navedli.

Poglavja:
Na vrh Odškodnine Argumenti Mladine Napake sodišč
branko grims mladina esčp sodba

'Ta teden prijazno opozarjamo, naslednji teden kaznujemo'

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
13. 01. 2026 14.41
Vodeb se že veseli, denar bo od Urške dobil nazaj.
Odgovori
+1
1 0
Verus
13. 01. 2026 14.37
Vse jasno torej - medsebojno žaljenje je dopustno. Čakamo enako sodbo glede drugega medija, ki pa ni toliko povezan s sodišči v smislu partnersko-sodelovalnih odnosov :)
Odgovori
+0
1 1
BARK
13. 01. 2026 14.26
jej kake bedarije po sodiščih vlačijo ostali pa čakajo po 1 leto kdo bo otroke dobil ko se ločujejo.....bedarija
Odgovori
+0
1 1
BARK
13. 01. 2026 14.27
zmagal je pa grimsič..10 000 eur ni slaba kupčija od davkoplačevalcev......tudi on ima nekaj od te vlade vidite hehe
Odgovori
+0
1 1
MartinezM
13. 01. 2026 14.23
Da so otroke zraven vpletali, je svinjarija.
Odgovori
+1
4 3
Slovenska pomlad
13. 01. 2026 14.21
DomoBranko sicer ni tako temen kot njegov gospodar,toda dvom v njegovo slovensko poreklo je precejšnje.
Odgovori
+3
7 4
sioxxos
13. 01. 2026 14.20
Odlična novica, sedaj lahko torej levičarjem povemo, kaj v resnici so.
Odgovori
+0
4 4
Vrhovni poveljnik
13. 01. 2026 14.18
Ali res potrebujemo ESČP, da nam pove kar vsi vidimo? Da je Grims neonacist, kar celo sam potrjuje, a nato toži, ker mu je itak glavni motiv denar, tako kot vsem SDSvcem? In kje so zdaj runkeljni, ki vpijejo o krivosodju, a bomo vsi davkoplačevalci plačali odškodnino Mladini, ki je napisala resnico, a zaslužil je le neonacist?
Odgovori
+8
10 2
Kakosmodanes
13. 01. 2026 14.18
Super tole za volitve.
Odgovori
-2
0 2
ZMERNI DESNIČAR
13. 01. 2026 14.14
Komedije nebi smeli vlačit po sodiščih !! tukaj sem pa na strani mladine glavna fora komedije je, da se iz nečesa norčuješ !!! Noben politik nesme biti nedotakljiv !! ampak pomembno pa je da se ve kateri mediji si to lahko privoščijo in kateri ne !! seveda dokler ta komedija ne prečka meje da se nekoga poškoduje fizično !!!
Odgovori
+6
7 1
JApajaDAja
13. 01. 2026 14.12
v razsodbi esčp je odločala tudi slo vasilka sancin !
Odgovori
+1
2 1
sukar 1
13. 01. 2026 14.08
ESČP presodilo v korist Mladine....vse jasno, denar nazaj....
Odgovori
+3
6 3
Slovenska pomlad
13. 01. 2026 14.08
Tako sem ponosen na Branka Grimsa,ki je sam samcat ugotovil vzrok za izumrtje karantanskega panterja in preživel brezstični atentat s pljunkom.
Odgovori
+4
7 3
grumf
13. 01. 2026 14.03
Super! Zarad pisanja Mladine smo davkoplačevalci dali Grimsu deset jurčkov v žep.
Odgovori
+2
6 4
Vrhovni poveljnik
13. 01. 2026 14.31
Ne zaradi pisanja Mladine, ampak zaradi napačne sodbe sodišča! Tako je presodilo ESČP, ti pa spet po SDSovsko zavajaš - lažno in napačno.
Odgovori
+2
2 0
Feniks77
13. 01. 2026 13.58
joj joj kako jokajo levičarji
Odgovori
-8
4 12
Spamerske tendence
13. 01. 2026 13.54
Se pravi kot nekakšen nesposobni Goebbls?
Odgovori
+7
9 2
bibaleze
Portal
'Čudežna dojenčica' umrla pri 25 letih
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Med porodom sem poslušala valove – moč hipnoze pri porodu
Škandal še vedno odmeva
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
zadovoljna
Portal
Po ženini smrti ostal sam s tremi sinovi
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, ki spreminja osebnost, ne le spomin
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Zvezdnica serije Seks v mestu spregovorila brez zadržkov
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Tadej Pišek šaljivo: 800 evrov za ljubljansko garsonjero
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Cene v Dolomitih pred olimpijskimi igrami poletele v nebo
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
moskisvet
Portal
Nevarna igra z razliko v letih: Igralka razkriva temno plat ljubezni
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
5 živil, ki razstrupljajo telo
5 živil, ki razstrupljajo telo
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
Kako je postal najbogatejši človek na svetu?
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Sladica, ki jo boste pripravili v rekordno kratkem času
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450