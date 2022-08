'Primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje vožnje za rešilcem'

Zapisali so, da so zelo razočarani ob opazovanju zastojev, saj so zelo redki vozniki poskušali ustvariti reševalni pas. Ob tem so poudarili, da gre tu za življenje ljudi. Prav reševalni pas je lahko namreč odločilen faktor pri tem, kako hitro pride pomoč do ponesrečenca in ali bo ta preživel.

Prav tako pa so delili tudi posnetek nevarne vožnje enega od voznikov na naši avtocesti. Razočaranje nad dejstvom, da so le redki vzpostavili reševalni pas, je bilo ob prejetem posnetku še večje. "Primitivno, egoistično, nevarno in prepovedano početje vožnje za reševalnim vozilom," so pripisali.