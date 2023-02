Primopredaja poslov: Senad Jušić prevzel vodenje Policije

Jušić je danes prvič stopil pred medije in pojasnil, da sta s predhodnikom Boštjanom Lindavom že opravila primopredajo poslov. Ministru Poklukarju se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da bo delo opravljal z vso odgovornostjo. Poudaril je, da je karierni policist, opravljal pa je že različne funkcije. "Prehodil sem pot od policista do višjega policijskega svetnika," je pojasnil.

Po njegovi oceni je Policija v dobrem stanju, še naprej pa bodo skrbeli za zagotavljanje varnosti in spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Trenutne prioritetne naloge na Policiji so usmerjene v organizacijsko in kadrovsko prilagoditev ob vstopu Hrvaške v schengen, je dejal Jušić. Ena od nalog bo tudi uresničitev obveznih usmeritev in navodil ministra ob prednostni obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj.

Novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja se bo zavzemal tudi za uresničitev kariernega sistema v Policiji skupaj z zaposlenimi in obema sindikatoma. Dodal je, da je človek dialoga in da bodo njegova vrata vedno odprta.

Na vprašanje, zakaj se je odločil za menjavo direktorja, je minister Poklukar v četrtek odgovoril, da je pravica vsakega ministra, da sestavi svojo ekipo. Boštjan Lindav je po njegovih besedah korektno opravljal svoje delo, za kar se mu je novi notranji minister tudi zahvalil.