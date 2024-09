"Primorci niso in ne bodo pozabili, kaj pomeni ostati zunaj domovine proti svoji volji," je predsednica zapisala v svoji poslanici ob prazniku. "Po prvi svetovni vojni so ljudje s tega območja skoraj 25 let doživljali hudo italijanizacijo. Italijanski fašistični režim je ukinil vse slovenske organizacije, ustanove, zveze in združenja, ki so delovali na kulturnem, političnem, prosvetnem, šolskem, gospodarskem, športnem, socialnem in verskem področju, prisilno jim je spremenil slovenska imena."

Kot je dodala, so pripadniki tajnih organizacij Borca in TIGR eni izmed prvih antifašistov v Evropi in začetniki vseprimorskega protifašističnega gibanja, ki so dajali zgled in pogum odločnim primorskim upornikom. "Z vsemi močmi so se vključili v narodnoosvobodilni boj z jasnim ciljem osvoboditi Primorsko in jo priključiti k matični domovini."

"Naj bo današnji dan spomin na vse pogumne ljudi, ki so se borili za slovensko ozemlje, in hkrati opomnik vsem nam, da imeti državo ni samoumevno, temveč zapuščina, s katero moramo ravnati z vso skrbnostjo," je sklenila in iskreno čestitala vsem Primorcem in Primorkam ter drugim ob državnem prazniku.