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Slovenija

'Primorka' v rdečem, daljši zastoji v smeri Ljubljane

Ljubljana, 09. 09. 2026 18.30 pred 58 minutami 1 min branja 18

Avtor:
M.S.
Zastoji

Na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico v smeri Ljubljane nastajajo zastoji, zamuda znaša približno 40 minut. Okoli 16. ure je območje zastojev znašalo kar 60 kilometrov.

Trenutno vozniki za pot iz Kopra v Ljubljano potrebujejo eno uro in 30 minut, poroča Promet.si. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji (dva kilometra).

Danes ponoči, predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj, bodo na gorenjski avtocesti zaprti priključek Brod proti Ljubljani (izvoz in uvoz) in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik.

V noči na soboto in nedeljo (11. na 12. 9. ter 12. 9 na 13. 9.) pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. 

avtocesta zastoji promet

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24ur.com Na primorski avtocesti več kot 20 kilometrov zastojev
24ur.com Na primorski avtocesti večkilometrski zastoj
24ur.com Zgoščen promet in dela: zastoji še na štajerski avtocesti
24ur.com Večkilometrska kolona vozil iz Maribora proti Celju
24ur.com Tudi danes gost zastoj pred Karavankami in gneča proti Primorski
24ur.com Zastoji okrog prestolnice in proti Primorski se umirjajo
24ur.com Štiri noči, štiri nočne zapore primorske avtoceste
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KOMENTARJI18

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Alan Ford SDS Butale
09. 09. 2026 19.27
Še en dan nore pločevine. DARS lahko postavi sekcijsko merjenje čez vse AC. Hitrost premikanja je 0-15 km/h. Sicer pa smo butale... v desetletjih nismo uredili AC povezav. Iz cele države promet pripeljemo v center glavnega mesta, da ga od tam preusmerimo naprej proti destinaciji.
Odgovori
0 0
myomy
09. 09. 2026 19.21
Pametni ljudje smo danes na ulicah, butli pa na kavču. Tako, kot v času pandemije.
Odgovori
-1
0 1
boslo
09. 09. 2026 19.25
Vreme vas je danes pohecalo, verjamem, da vas bo na naslednjem srečanju na sto tisoče
Odgovori
+2
2 0
boslo
09. 09. 2026 19.25
Stevo je bil tud na ulici...
Odgovori
0 0
Morgoth
09. 09. 2026 19.29
Kaj imate "pametni" od Palestine?🤡🤡🤡
Odgovori
0 0
Chrome
09. 09. 2026 19.20
Avto je prevoz prihodnosti 🤣. Dajte še kakšno subvencijo, ostale prevoze pa prepustite naprednim družbam 😃.
Odgovori
0 0
daiči
09. 09. 2026 19.19
Berm zgornjo temo pa mi slabo ratuje. Pa vi veste d mi žvimo u sloveniji. Ja u tj sloveniji k je u vsak vas in n vsakmu hribčku cerkuca al pa kapelca. In zdj nm u lublan neki tretjerodni narod in nasi talevi ateisti k podperajo ta tretjerodni narod zganajo kraval in zaljo s transparenti nase drzavne predstavnike. A si vi ljudje predstavlate d bi nasi ludje sli h nim u dezelo pa tole zganjal. A si predstavlate kaj bi blo. Kok cajta bomo to se gledal Slovenci?
Odgovori
-1
0 1
suleol
09. 09. 2026 19.12
kdo je protestiral v ljubljani
Odgovori
+1
1 0
suleol
09. 09. 2026 19.12
vas so motili nekdanji bratje v skupni drzavi no pol pa mejte tele
Odgovori
+0
1 1
boslo
09. 09. 2026 19.15
Ni korektno se obregniti ob število protestnikov. A ste slučajno videli kakšno je bilo vreme v Ljubljani?
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0 0
L7
09. 09. 2026 19.03
Pride izraelc in blokada pol Slovenije. Pokliči "Janša 60km 1919"
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+3
3 0
kokicas
09. 09. 2026 19.00
Če so tisoči sli dol in je kolaps pri kozarjem morajo tudi nazaj. Zakaj negrejo čez italijo vejo samo oni oz vsaj tisti iz istre, kdo bi razumel predvsem te nemce?
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+1
2 1
09. 09. 2026 18.55
Tovornjaki in kombiji so del gospodarstva, tu nimamo kaj. Turisti so ali naši ali tranzitni, tudi nimamo kaj, dnevni migranti se tudi morajo voziti v službo, AMPAK preveč je enih, ki jim je malo dolgčas doma pa hodijo na neke brezvezne izlete in še dodatno delajo gužvo. Ostani doma, če ni nujno !
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-5
0 5
Morgoth
09. 09. 2026 18.52
V Sloveniji vedno večja revščina, zdravstvo in šolstvo nam razpadata, vedno več je tudi drugih problemov, ampak eni pajaci se namesto domačih problemov raje ukvarjajo z Izraelom in Palestino...
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+13
13 0
MESE?AR
09. 09. 2026 18.58
Namesto da bi delali štrajkajo. Kot da jih bo kdo poslušal.
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+2
5 3
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