'Primorka' v rdečem, daljši zastoji v smeri Ljubljane

Trenutno vozniki za pot iz Kopra v Ljubljano potrebujejo eno uro in 30 minut, poroča Promet.si.

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji (dva kilometra).

Danes ponoči, predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj, bodo na gorenjski avtocesti zaprti priključek Brod proti Ljubljani (izvoz in uvoz) in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik.

V noči na soboto in nedeljo (11. na 12. 9. ter 12. 9 na 13. 9.) pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.