Slovenija

Primorka znova v 'rdečem', pred Postojno nesreča

Postojna, 11. 05. 2026 14.16 pred 5 minutami 1 min branja 81

Avtor:
M.S. T.H.
Gneča na primorski avtocesti

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru že od opoldneva nastajajo zastoji, na posameznih odsekih se vije kolona tovornih vozil. V smeri Ljubljane pa se zgodila prometna nesreča med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Trčila sta kombi in tovornjak, zaprt je vozni pas. Na območju delovne zapore med Ravbarkomando in Postojno se je sicer danes dopoldne zgodila nova nesreča, v kateri je bil udeležen avtobus.

Po prvih podatkih Policijske uprave Koper naj bi med Razdrtim in počivališčem Studenec trčila kombi in tovorno vozilo. Pri tem se je začelo kaditi izpod pokrova motorja kombija, a je voznica s sopotnico požar pogasila, so sporočili s policije. Dodali so, da ogled kraja prometne nesreče še poteka. Trenutno je zaprt vozni pas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Počilo je tudi pred priključkom Dragomer, kjer je oviran promet.

Nova nesreča v delovni zapori

Danes dopoldne se je sicer na območju delovne zapore zgodila nova prometna nesreča. Kot so sporočili s PU Koper, je bil v nesreči udeležen avtobus s potniki, ki pa niso bili poškodovani. 

Na kraju so policisti ugotovili, da sta 40-letni voznik tovornega vozila, državljan Srbije, in 45-letni državljan Francije, voznik avtobusa, peljala po delovni zapori v koloni po desnem pasu. Pri izvozu Postojna je voznik tovornjaka ustavil, voznik avtobusa pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil vanj. 

Policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. 

Na območju delovne zapore se je sicer v zadnjih dveh mesecih zgodilo že okoli 50 prometnih nesreč. Minuli ponedeljek se je tam prevrnil tovornjak, avtocesta pa je bila zaradi dolgotrajnega odstranjevanja posledic in neodzivnosti veterinarskih inšpektorjev zaprta kar 11 ur. 

Preberi še Postojnski veterinar ni dvigal slušalke, meso morali pretovarjati ročno


KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JackRussell
11. 05. 2026 15.45
Vlak vozi, če vozi, kot pred 100 leti. Avtoceste kot da jih ni, a se bo našel nekdo v tej državi da bo red naredil. Pa samo še na Kubi je slabše kot pri nas.
Odgovori
+1
1 0
galeon
11. 05. 2026 15.44
Bosta Jansha in Stevo rešila problem. NS pa naprej kradla iz DARSA.
Odgovori
+2
2 0
ernestocg
11. 05. 2026 15.38
nakraden denar pa v stanovanja in vikende v lipi naši.
Odgovori
+1
1 0
Janševe drobtinice
11. 05. 2026 15.36
Slovenija je en velik prometni zastoj v EU... Vsak dan Ljubljana - Maribor zastoji na štajerski AC...to je že sramota kaj delajo od prometa. ..
Odgovori
+5
5 0
Janik1111
11. 05. 2026 15.32
Turistična sezona se še začela ni !
Odgovori
+7
8 1
spaceair
11. 05. 2026 15.31
ljudje za volanom postajajo smrtne kamikaze..za volanom sanjajo nekje v drugem svetu..policije in kontrol je premalo na cesti...hvala golobu k je ukinu avtocestno policijo.. sramota
Odgovori
-2
4 6
Nidani
11. 05. 2026 15.35
Sedaj pride Janez in zastojev bo konec...cccc🤣😂
Odgovori
-2
0 2
Malo_sutra
11. 05. 2026 15.31
Kar zahtevna stvar vozit avto a ne? hahah. Kdo vse ima izpit svašta.
Odgovori
-3
1 4
Stojadina-sportiva
11. 05. 2026 15.30
Če pridejo kitajci gradit, naj jih še malo v vlado spustijo pa na Dars, da malo reda naredijo, ker tole kazanje z prstom en na drugega pa noben nič kriv je burleska stoletja...
Odgovori
+6
7 1
Vselepo
11. 05. 2026 15.29
Podporniki levih, zgleda da se niste dobili vsega in se naprej in narej podpirate unicenje, pa tudi ne podpiram vseh desnih, vendar kar pocne golob z ekipo je poden od podna.....
Odgovori
+6
7 1
mario7
11. 05. 2026 15.37
Kaj takega dela golob?
Odgovori
-2
1 3
96bimBo
11. 05. 2026 15.26
Z zastoji se moramo sprijazniti, tako kot se moramo sprijazniti s podražitvijo energentov.
Odgovori
-2
3 5
Nidani
11. 05. 2026 15.28
Načeloma res, kot s pomanjkanje parkirišč ob blokih...malce smo zaspali!
Odgovori
+0
1 1
rogla
11. 05. 2026 15.26
Dars je Zdrs z naših cest!
Odgovori
+4
4 0
xoxotox6
11. 05. 2026 15.26
ogrožanje splošne varnosti, odgovorna oseba direktor zagrožena kazen 8-15let zapora, aja saj to so naši a se bomo med seboj je...?????????
Odgovori
+4
4 0
GASLIGHTING DOUBLE BIND
11. 05. 2026 15.25
xD
Odgovori
+1
1 0
Plemenita plesen
11. 05. 2026 15.24
Pozi EU naj degradira naše AC ker si ne zaslužijo imena. P. S Dars pa res ni prov nič kriv. LOL
Odgovori
+6
6 0
Maki3322
11. 05. 2026 15.24
DARS zakaj ne naredite samo en vozni pas v vsako smer in povečajte hitrost na 80 km, pa ne bo nobenega karambola. Vozni pasovi so preozki za to so karamboli.
Odgovori
+7
7 0
Malo_sutra
11. 05. 2026 15.30
se neprehiteva pa nebo ozko, kje je problem?
Odgovori
+0
1 1
Wolfman
11. 05. 2026 15.22
So se na Darsu malo razvadli, da nas cepajo in za nos vlečejo z državnim zborom vred!
Odgovori
+7
7 0
štajerc65
11. 05. 2026 15.18
In nekdo še vedno zahteva vinjeto da se lahko po gradbiščih voziš.
Odgovori
+10
12 2
Nidani
11. 05. 2026 15.24
Se pa po stranskih cestah vozi, če misliš, da je bolje! Brez takih stvari ne bo šlo, če želimo razvoj...je pa res, da se zunaj gradi tudi in predvsem ponoči...le pri nad bi bil spet jok, da nekdo ne more spati...😅
Odgovori
+1
4 3
Smuuki
11. 05. 2026 15.16
Kaj bo potem bomo še videli. Meni je problem kar je zdaj. Trenutno zelo veliko tvegaš če se podaš na pot po avtocesti. Kdorkoli je odprl toliko gradbišč brez operative ki bi na projektih delala je trel za kazenski pregon. Ljudi na deloviščih ni to je dejstvo, zastoji v kilometrskih kolonah so, nesreče so. Očitno je nekaj hudo narobe. Dars zvrača krivdo na voznike. Pa so res vozniki krivi za nastalo situacijo? Niti slučajno. Ukinjanje prometne policije na avtocestah se je pokazalo za zgrešen ukrep. Odhajajoča vlada o tem molči kakor da se to ni zgodilo. Narobe svet se nam zdaj odvija v živo
Odgovori
+15
15 0
Nidani
11. 05. 2026 15.26
No dej, ac policije ni bilo nikoli, le na plačilni listi! Sem preveč na cesti, da bi mi tole prodajal...
Odgovori
-1
1 2
peglezn
11. 05. 2026 15.13
katera nesreča letos je to na tem odseku... če je bila že tista zadnjič 48.-a? pa ne mi zdaj, da je vse po reglcih in da gre za statistično anomalijo.
Odgovori
+13
13 0
Netajkun
11. 05. 2026 15.13
Dan, ko bo na tem odseku samo 1 nesreča, bo odličen dan.
Odgovori
+11
11 0
