Primorka znova v 'rdečem', pred Postojno nesreča

Po prvih podatkih Policijske uprave Koper naj bi med Razdrtim in počivališčem Studenec trčila kombi in tovorno vozilo. Pri tem se je začelo kaditi izpod pokrova motorja kombija, a je voznica s sopotnico požar pogasila, so sporočili s policije. Dodali so, da ogled kraja prometne nesreče še poteka. Trenutno je zaprt vozni pas.

Počilo je tudi pred priključkom Dragomer, kjer je oviran promet.

Danes dopoldne se je sicer na območju delovne zapore zgodila nova prometna nesreča. Kot so sporočili s PU Koper, je bil v nesreči udeležen avtobus s potniki, ki pa niso bili poškodovani.

Na kraju so policisti ugotovili, da sta 40-letni voznik tovornega vozila, državljan Srbije, in 45-letni državljan Francije, voznik avtobusa, peljala po delovni zapori v koloni po desnem pasu. Pri izvozu Postojna je voznik tovornjaka ustavil, voznik avtobusa pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil vanj.

Policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

Na območju delovne zapore se je sicer v zadnjih dveh mesecih zgodilo že okoli 50 prometnih nesreč. Minuli ponedeljek se je tam prevrnil tovornjak, avtocesta pa je bila zaradi dolgotrajnega odstranjevanja posledic in neodzivnosti veterinarskih inšpektorjev zaprta kar 11 ur.