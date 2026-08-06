Primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru popolnoma zaprta

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, po trenutnih podatkih je dolg tri kilometre in pol. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Promet je zgoščen tudi drugod po državi. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je približno desetminutna zamuda. Zastoji nastajajo še na cestah Šmarje–Koper in Lesce–Bled, poroča Promet.si.

Zaprta je tudi cesta Podplat–Rogatec pri Spodnjem Sečovem.