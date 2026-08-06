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Slovenija

Primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru popolnoma zaprta

Postojna, 06. 08. 2026 09.30 pred 10 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Primorska avtocesta - priključek Postojna

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, poroča prometnoinformacijski center. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec–Ravbarkomanda–Razdrto.

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, po trenutnih podatkih je dolg tri kilometre in pol. Zastoji so tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Primorska avtocesta - priključek Postojna
Primorska avtocesta - priključek Postojna
FOTO: Promet.si

Promet je zgoščen tudi drugod po državi. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je približno desetminutna zamuda. Zastoji nastajajo še na cestah Šmarje–Koper in Lesce–Bled, poroča Promet.si.

Zaprta je tudi cesta Podplat–Rogatec pri Spodnjem Sečovem.

primorska avtocesta prometna nesreča zastoj promet

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KOMENTARJI5

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Mučenik
06. 08. 2026 10.00
To ni več normalno.....
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
06. 08. 2026 09.59
To je posledica nočnega dela...a ne minister, kako mu je že ime...
Odgovori
-1
0 1
Lepdan123
06. 08. 2026 09.59
Groza! Potem se pa čudimo, da se ljudem odpelje..
Odgovori
+1
1 0
PIKAPOLONICA1994
06. 08. 2026 09.58
Kriv je DARS...
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
06. 08. 2026 09.58
Kje je Vrtovec?
Odgovori
-1
0 1
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