Slovenija

Primorska avtocesta: proti Kopru le po enem pasu, nastaja zastoj

Postojna, 02. 06. 2026 15.51 pred 22 minutami 1 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Primorska avtocesta je med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru ponovno odprta, promet sedaj poteka po enem pasu. Prometno-informacijski center voznike obvešča, da nastaja zastoj. Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti Unec–Razdrto.

Zaradi nesreče je bila zaprta primorska avtocesta med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru, ki pa je zdaj že ponovno odprta. Promet oteka po enem pasu, nastaja zastoj.

Na primorski avtocesti je med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani oviran promet.

Cesta Velenje - Šmartno ob Paki je zaprta pri naselju Skorno.

Na cesti Ljubljana - Litija je med Dolskim in Senožeti spolzko vozišče zaradi razlite nafte. Vozniki, bodite previdni! 

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti:
- pred Domžalami proti Ljubljani;
- med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju;
- pred Šentiljem proti Avstriji.

In na cestah Lesce–Bled, Lucija–Izola in Izola–Strunjan ter Šmarje–Koper.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.

KOMENTARJI3

MESE?AR
02. 06. 2026 16.13
Eni še vedno ne znajo vozit !
misekmali
02. 06. 2026 16.12
Nova vlada bo uvedla nočno izmeno na AC delovišču pri Postojni, a problem gradbenega podjetja ostaja, da ni dovolj delavcev in komaj krpa dnevno izmeno.
wsharky
02. 06. 2026 16.06
bo Matoz z AC policijo skupaj z Vrtofcem rešil problem
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
