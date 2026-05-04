Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V dveh mesecih počilo 47-krat

Ljubljana, Postojna, 04. 05. 2026 20.02 pred 45 minutami 4 min branja 41

Avtor:
Tina Hacler
Prometna nesreča na primorski avtocesti

Jutranja prometna nesreča, ki je za 11 ur zaprla primorsko avtocesto, je bila le ena v nizu številnih, kar se jih je v zadnjih dveh mesecih zgodilo na območju delovišča Postojna, ki ga tudi sicer redno zaznamujejo zastoji. Skupno se je v tem času zgodilo 47 prometnih nesreč, so za 24ur.com navedli pri Policiji. Na Darsu poudarjajo, da je v primeru zožanih pasov pomembno, da vozimo v zamiku in ne vzporedno: "Zaradi zoženih pasov je prehitevanje zahtevnejše in lahko tudi nevarnejše, vzporedna vožnja pa dodatno zmanjšuje pretočnost ter ustvarja zastoje".

Na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto Dars po zimski prekinitvi nadaljuje obsežnejša obnovitvena dela. Od začetka marca promet v dolžini približno treh kilometrov mimo Postojne tako proti Kopru kot Ljubljani poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim
Delovna zapora med Ravbarkomando in Razdrtim
FOTO: Aljoša Kravanja

Širina desnega voznega pasu v območju zapore znaša tri metre, levega pa le 2,30 metra. Čeprav je to še vedno v skladu s predpisi, je to precej ozko – vozni pas na slovenskih avtocestah je običajno širok 3,75 metra.

Redno poka v obe smeri

Po podatkih Policijske uprave (PU) Koper se je od 1. marca do konca prvomajskih praznikov na območju omenjenega delovišča zgodilo 47 prometnih nesreč. Sem prištevajo tudi štiri nesreče na uvoznih in izvoznih krakih priključka Postojna.

Na odseku primorske avtoceste iz smeri Ravbarkomande proti Razdrtemu (oz. morju) so obravnavali 21 prometnih nesreč, v katerih na srečo ni bil nihče telesno poškodovan, nastala je le materialna škoda. V obratni smeri, iz smeri Razdrtega proti Ravbarkomandi (oz. Ljubljani), so obravnavali 22 prometnih nesreč, ena se je končala z lažjimi, ena pa s hujšimi telesnimi poškodbami.

Med najpogostejše vzroke prištevajo neprilagojeno hitrost, nepravilne premike z vozili, varnostno razdaljo in prednost na križišču.

Popolna blokada cestišča

Nazadnje je močno počilo danes okoli petih zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na levi bok, pri tem pa oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Primorska avtocesta je bila zaprta skoraj 11 ur. Tovornjak se je prevrnil ravno na delu, kjer poteka preusmeritev iz enega dela na drugi del avtoceste.

Preberi še V tovornjaku prevažal svinjsko meso, pretovarjanje trajalo več kot 7 ur

Več ur je bil promet ohromljen tudi v nedeljo, ko je počilo v bližini počivališča Studenec. V verižnem trčenju je bilo poškodovanih osem ljudi, eno huje poškodovano osebo so morali s helikopterjem prepeljati v Ljubljano. Kot so navedli na Policiji, je šlo za prekratko varnostno razdaljo – sledila bo kazenska ovadba.

Preberi še V naletu treh vozil osem ranjenih, trije huje. V enem vozilu tudi pes

"Obravnava prometne nesreče na avtocesti, še posebej ob zaporah, je izjemno zahtevna, predvsem zaradi zoženja ceste, zapore – delne ali celotne, pa tudi zaradi pritiska, ki ga lahko pri tem občutijo policisti. Ogled kraja je namreč potrebno zaključiti čim prej, da se lahko sprosti promet," ob tem poudarjajo na PU Koper.

Hkrati zagotavljajo, da so bili ob zadnjih zaporah policisti stalno na terenu, kjer so preverjali pripombe voznikov. Sodelovali so tudi z Darsom, ki so mu predlagali tudi nekaj sprememb oziroma posodobitev signalizacije, da je bila ta bolj smiselna in razumljiva.

Preberi še Z Ravbarkomande v kolono tovornjakov

Voznikom svetujejo, naj postavljeno signalizacijo res upoštevajo, z mislimi pa naj bodo pri vožnji in zbrani: "Samo v tem primeru lahko pravočasno opazijo spremenjeno signalizacijo in na novo postavljene prometne znake". Za predvidevanje določenih nevarnih situacij je namreč predpogoj zbranost. "Vozniki velikokrat avtomatsko pričakujejo neko dogajanje. Ko je to spremenjeno, se ne ustavijo pravočasno ali pa izsiljujejo prednost," opozarjajo.

Dela do sredine julija, tudi ob vikendih in praznikih

Ob februarski predstavitvi delovne zapore pri Ravbarkomandi so pri Darsu napovedali, da bodo dela na omenjenem delovišču trajala predvidoma do sredine julija. Zanimalo nas je, ali glede na realno stanje na terenu po dveh mesecih ta ocena še drži? "Časovnica del se za zdaj bistveno ne spreminja," so odgovorili za 24ur.com.

Pojasnili so, da morajo izvajalci obnovitvenih del na avtocestah skladno s sklenjenimi pogodbami dela, ki potekajo pod zaporo – kjer je promet zaradi del oviran ali zmanjšan na manjše število prometnih pasov –, izvajati neprekinjeno, torej vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Gre za delavce Darsovih zunanjih pogodbenih partnerjev – v primeru obnove odseka avtoceste mimo Postojne je to konzorcij Kolektor CPG d. o. o., ki je vodilni partner, ostala partnerja pa sta še CPK d. d. in GP Krk d. d.

Vožnja v zamiku, ne vzporedno

Na Darsu poudarjajo, da primorska avtocesta sodi med najbolj prometno obremenjene odseke v državi, pri čemer pomemben delež predstavlja tudi tovorni promet. Čeprav sta v času izvajanja del sicer vzpostavljena dva zožena prometna pasova v vsako smer, je zaradi takšne ureditve in omejenega prostora zastoje mogoče občasno pričakovati, priznavajo.

Pravijo, da si v danih razmerah prizadevajo za čim boljše upravljanje prometa, dodatno – in najbolj pomembno – pa lahko k boljši pretočnosti prispevajo tudi vozniki z upoštevanjem prometne signalizacije, ustrezno razdaljo in strpno vožnjo.

Spomnili so, da je na slovenskem avtocestnem omrežju trenutno več delovnih zapor, kjer promet poteka po zoženih prometnih pasovih.

Kot poudarjajo, je še posebej pomembno, da "vozimo v zamiku in ne vzporedno". Takšen način vožnje prispeva k bolj tekočemu prometu, ohranjanju ustrezne varnostne razdalje, zmanjševanju zastojev in večji prometni varnosti, naštevajo. "Zaradi zoženih pasov je prehitevanje zahtevnejše in lahko tudi nevarnejše, vzporedna vožnja pa dodatno zmanjšuje pretočnost ter ustvarja zastoje," pojasnjujejo.

ravbarkomanda postojna razdrto primorska avtocesta nesreče promet

Policijski pes rešil življenje moškemu, ki je skočil v hladno reko

Čez noč brez ginekologa: odpovedani pregledi in popolna zmeda

24ur.com Gneča, zastoji, več nesreč in tovornjak, ki je blokiral reševalni pas
24ur.com Pri omejitvi 70 km/h kar 190 km/h, v bližini prehoda za pešce in kolesarske poti
24ur.com Ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste je lahko smrtno nevarno
24ur.com Prometna nesreča za več ur ohromila promet na dolenjski avtocesti
24ur.com Neprilagojena hitrost, brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog
24ur.com Na pot pravočasno in z dovolj tekočine
24ur.com Prometna nesreča s smrtnim izidom
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI41

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajebant1
04. 05. 2026 21.02
Šivilija in dars si zaslužita zapor
Odgovori
0 0
MasteRbee
04. 05. 2026 21.01
To je davek telefonov.
Odgovori
0 0
brezveze13
04. 05. 2026 20.58
vzamite že enkrat pamet v roke če vam v glavi nič ne koristi . boste ugotovili da bi v kolikor bi spustili hitrost na 80 km na uro ne bi nobeden po zožanem delu prehiteval-nekoč smo imeli po slo večino dvosmerni promet kjer je bila dovoljena hitrost tudi do 120 pa smo se znali voziti in smo več prehitevali kot danes, ki se prehiteva samo na avtocestah, brez večjih karambolov danes imamo enosmerni promet in na avtocesti omejitev na 60 tudi 40 noro
Odgovori
+2
2 0
Plaedian
04. 05. 2026 20.57
Na portal naj napišejo namesto njihovih kopiranih verzov , če hočeš priti domov ne vstopaj na avtocesto
Odgovori
+2
2 0
marsikdo
04. 05. 2026 20.55
Naj DARS kar zapre AC za kakšno leto.
Odgovori
+5
5 0
Ga. Nutrija
04. 05. 2026 20.53
Zdej se bo začela sezona kemperjev. To bo še zanimivo
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
04. 05. 2026 20.51
Namesto da DARS vsako leto odpira po 10 gradbišč, naj raje odprejo istočasno tri in tja poslat vso razpoložljivo opremo in delavce, pa bo delo hitreje opravljeno.
Odgovori
+4
4 0
txoxnxy
04. 05. 2026 20.50
A darsovcem se sedaj ni jasno da je nekaj zelo ampak res zelo narobe da poči skoraj vsak dan ? Eno je čista teorija ko si nekdo nekaj izmisli v pisarni , drugo je pa prava realnost na terenu. Ko bodo odgovorni za zamude začeli kazensko in odškodninsko odgovarjati , potem se bo tudi stanje na cestah začelo počasi izboljševati .
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
04. 05. 2026 20.49
DARS u je pomembno da na portale nad avtocesto pišejo neumnosti.
Odgovori
+4
4 0
bc123456
04. 05. 2026 20.49
BRAVO DARS-ovi INVALIDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+4
4 0
Anion6anion
04. 05. 2026 20.48
DARS , nesposobna klika.
Odgovori
+4
4 0
Voluhar7
04. 05. 2026 20.45
Zaostali slovenski jugo standart sistem gradnja iz pamtiveka omejitev 40 na AC kje si to vido. Butalci nesposobni....
Odgovori
+3
4 1
smetilka
04. 05. 2026 20.43
tako je to v komunizmu. bog ne daj delat v vec izmenah, so takoj sindikati na nogah.
Odgovori
+6
6 0
Prca63
04. 05. 2026 20.39
Po Avstriji,kjer delam,sevozim 20 let po zoženih pasovih,gradbiščih,itd. Nikoli nisem imel problema voziti se po levem pasu,ali s svojim passatom karavan,ali z službenim kombijem! "Prehitel" sem na tisoče tovornjakov,tempo 70km/h,tudi 80. Nikoli stal v koloni več kot 1 uro zaradi nesreče. Pa so ležali tovornjaki vsepovprek.. Je prišlo dvigalo,ki je v avtocestni bazi na vsake toliko km,dvignilo zadevo,gremo. Slovenija pa nima niti reševalnega helikopterja če gre zares,ja,morda enega,pa še tega od kvazi vojske... Država bo 2031 stara 40!!! let,pa noben dvorni norček na vladi v Emoni ni uspel tega zrihtat. Vi,dragi Slovenčki,pa hitro volit vsake 4 leta...morda čez 50 let pa le uspe...zasfaltirat 100km ceste,zrihtat helikopter ko je nujno..in še 567733 stvari ki ne štimajo. Bolan narod,bolani oni ki mislijo da so glavni v Ljubljani... Vsi pacienti. Za zaprti oddelek.
Odgovori
+4
6 2
ho?emVšolo
04. 05. 2026 20.38
Kdaj pridejo turisti prikoličarji, ki imajo podaljšana ogledala na vozilu, zadaj pa zapeto plešočo prikolico?
Odgovori
+12
12 0
Voluhar7
04. 05. 2026 20.43
Bo prometna 5 x na dan dars bo zmagal.....
Odgovori
+3
3 0
Voluhar7
04. 05. 2026 20.38
Problem je z nesposobnimi ljudmi darsa oziroma prometnega ministerstav obnova glavne AC A1 se zapira na 1 pass ali preozek pas v tujini tega ni. Bedaste omejitve in nesposobni egoistični slovenski šoferji. Butalizem na 2 . Naj se dars uči od Avstrijcev nemcev. francozov kako se gradi in obnavlja ceste. slabši smo od Bosne Srbije in nižjega Balkana....
Odgovori
+8
8 0
Prototip
04. 05. 2026 20.36
Obvezno je treba po celem avtocestnem križu,dodati vsaj še en pas,ki ga mora v 80% sofinancirati eu,,,a še ni jasno darsovcem in državnim odločevalcem,da tako ne morejo več funkcionirati naše ac-e.,ker gre itak pol evrope iz severa na jug čez slo,,,,,
Odgovori
+3
4 1
energetik10
04. 05. 2026 20.35
to bi morali nekateri kazensko odgovarjat
Odgovori
+1
2 1
110166
04. 05. 2026 20.31
Problem je z vozniki, kateri mislijo ,da je to prehitevalni pas. Vbistvubi se morali samorazvrstitti cik cak na zadrgo za hitejši pretok.
Odgovori
+3
4 1
mojcd
04. 05. 2026 20.30
Tam je omejitev 60, buh ne daj da gres 80 ker vsi blendajo ko nori
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Pri 53 letih znova postala mama
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Britanska princesa znova noseča
Britanska princesa znova noseča
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
Kolagen, ki je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Delate to napako, zaradi katere otroci nočejo pomagati
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692