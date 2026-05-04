V dveh mesecih počilo 47-krat

Na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto Dars po zimski prekinitvi nadaljuje obsežnejša obnovitvena dela. Od začetka marca promet v dolžini približno treh kilometrov mimo Postojne tako proti Kopru kot Ljubljani poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
Širina desnega voznega pasu v območju zapore znaša tri metre, levega pa le 2,30 metra. Čeprav je to še vedno v skladu s predpisi, je to precej ozko – vozni pas na slovenskih avtocestah je običajno širok 3,75 metra.
Redno poka v obe smeri
Po podatkih Policijske uprave (PU) Koper se je od 1. marca do konca prvomajskih praznikov na območju omenjenega delovišča zgodilo 47 prometnih nesreč. Sem prištevajo tudi štiri nesreče na uvoznih in izvoznih krakih priključka Postojna.
Na odseku primorske avtoceste iz smeri Ravbarkomande proti Razdrtemu (oz. morju) so obravnavali 21 prometnih nesreč, v katerih na srečo ni bil nihče telesno poškodovan, nastala je le materialna škoda. V obratni smeri, iz smeri Razdrtega proti Ravbarkomandi (oz. Ljubljani), so obravnavali 22 prometnih nesreč, ena se je končala z lažjimi, ena pa s hujšimi telesnimi poškodbami.
Med najpogostejše vzroke prištevajo neprilagojeno hitrost, nepravilne premike z vozili, varnostno razdaljo in prednost na križišču.
Popolna blokada cestišča
Nazadnje je močno počilo danes okoli petih zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na levi bok, pri tem pa oplazilo avtobus, ki je pripeljal v nasprotni smeri. Primorska avtocesta je bila zaprta skoraj 11 ur. Tovornjak se je prevrnil ravno na delu, kjer poteka preusmeritev iz enega dela na drugi del avtoceste.
Več ur je bil promet ohromljen tudi v nedeljo, ko je počilo v bližini počivališča Studenec. V verižnem trčenju je bilo poškodovanih osem ljudi, eno huje poškodovano osebo so morali s helikopterjem prepeljati v Ljubljano. Kot so navedli na Policiji, je šlo za prekratko varnostno razdaljo – sledila bo kazenska ovadba.
"Obravnava prometne nesreče na avtocesti, še posebej ob zaporah, je izjemno zahtevna, predvsem zaradi zoženja ceste, zapore – delne ali celotne, pa tudi zaradi pritiska, ki ga lahko pri tem občutijo policisti. Ogled kraja je namreč potrebno zaključiti čim prej, da se lahko sprosti promet," ob tem poudarjajo na PU Koper.
Hkrati zagotavljajo, da so bili ob zadnjih zaporah policisti stalno na terenu, kjer so preverjali pripombe voznikov. Sodelovali so tudi z Darsom, ki so mu predlagali tudi nekaj sprememb oziroma posodobitev signalizacije, da je bila ta bolj smiselna in razumljiva.
Voznikom svetujejo, naj postavljeno signalizacijo res upoštevajo, z mislimi pa naj bodo pri vožnji in zbrani: "Samo v tem primeru lahko pravočasno opazijo spremenjeno signalizacijo in na novo postavljene prometne znake". Za predvidevanje določenih nevarnih situacij je namreč predpogoj zbranost. "Vozniki velikokrat avtomatsko pričakujejo neko dogajanje. Ko je to spremenjeno, se ne ustavijo pravočasno ali pa izsiljujejo prednost," opozarjajo.
Dela do sredine julija, tudi ob vikendih in praznikih
Ob februarski predstavitvi delovne zapore pri Ravbarkomandi so pri Darsu napovedali, da bodo dela na omenjenem delovišču trajala predvidoma do sredine julija. Zanimalo nas je, ali glede na realno stanje na terenu po dveh mesecih ta ocena še drži? "Časovnica del se za zdaj bistveno ne spreminja," so odgovorili za 24ur.com.
Pojasnili so, da morajo izvajalci obnovitvenih del na avtocestah skladno s sklenjenimi pogodbami dela, ki potekajo pod zaporo – kjer je promet zaradi del oviran ali zmanjšan na manjše število prometnih pasov –, izvajati neprekinjeno, torej vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Gre za delavce Darsovih zunanjih pogodbenih partnerjev – v primeru obnove odseka avtoceste mimo Postojne je to konzorcij Kolektor CPG d. o. o., ki je vodilni partner, ostala partnerja pa sta še CPK d. d. in GP Krk d. d.
Vožnja v zamiku, ne vzporedno
Na Darsu poudarjajo, da primorska avtocesta sodi med najbolj prometno obremenjene odseke v državi, pri čemer pomemben delež predstavlja tudi tovorni promet. Čeprav sta v času izvajanja del sicer vzpostavljena dva zožena prometna pasova v vsako smer, je zaradi takšne ureditve in omejenega prostora zastoje mogoče občasno pričakovati, priznavajo.
Pravijo, da si v danih razmerah prizadevajo za čim boljše upravljanje prometa, dodatno – in najbolj pomembno – pa lahko k boljši pretočnosti prispevajo tudi vozniki z upoštevanjem prometne signalizacije, ustrezno razdaljo in strpno vožnjo.
Spomnili so, da je na slovenskem avtocestnem omrežju trenutno več delovnih zapor, kjer promet poteka po zoženih prometnih pasovih.
Kot poudarjajo, je še posebej pomembno, da "vozimo v zamiku in ne vzporedno". Takšen način vožnje prispeva k bolj tekočemu prometu, ohranjanju ustrezne varnostne razdalje, zmanjševanju zastojev in večji prometni varnosti, naštevajo. "Zaradi zoženih pasov je prehitevanje zahtevnejše in lahko tudi nevarnejše, vzporedna vožnja pa dodatno zmanjšuje pretočnost ter ustvarja zastoje," pojasnjujejo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.