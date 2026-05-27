Slovenija

Primorska avtocesta spet v rdečem: od Ljubljane do Kopra skoraj dve uri

Ljubljana, 27. 05. 2026 12.52 pred 24 minutami 1 min branja 52

Avtor:
N.L.
Zastoj pred izvozom Logatec

Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je zastoj, pot od Ljubljane do Kopra voznikom vzame skoraj dve uri. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Dragomer–Vrhnika–Logatec, kjer so tudi že zastoji.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra potovalni čas od Ljubljane do Kopra znaša skoraj dve uri. Okoli 12.30 je potovalni čas znašal tudi več kot dve uri in deset minut. 

Od priključka Dragomer do priključka Logatec v smeri Kopra je območje zastojev dolgo več kot 14 kilometrov, zamuda je več kot eno uro.

Zastoji tudi drugje

Na štajerski avtocesti:

- med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani;

- Ljubljana–Šentjakob proti Celju;

- pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti:

- na izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane;

- med Dragomerjem in Logatcem proti Kopru;

- pred Postojno v obe smeri;

- pred Kozino v obe smeri.

Na gorenjski avtocesti:

Na Gorenjskem so zastoji med Brodom in Vodicami proti Kranju.

KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sventevith
27. 05. 2026 13.54
Dars poskrbi za vas. Bolje stati, kot pa se zaletavati, si mislijo, ampak tudi za zaletavanje poskrbijo, na za to primernih zožanjih. Top. Dars je najboljši, vi samo vozit ne znate :)))))
Lev07
27. 05. 2026 13.48
Ljubljana - Koper je najbolje it z vlakom - čas potovanja je približno isti ali celo krajši, vroče ni, pa pelješ se ;)
psv01
27. 05. 2026 13.47
nič presenetljivga
nebel
27. 05. 2026 13.46
Kaj je narobe z našimi pravili obnove, da povzročajo tako nesorazmerno veliko nesreč?
SDS_je_poden
27. 05. 2026 13.50
Nič. Je pa veliko narobe z vozniki.
Peter Jurcek
27. 05. 2026 13.52
Kje pa je tam kjer je danes zastoj kakšna obnova? Samo en bedak je spet komentarje pisal med vožnjo.
Xm@s
27. 05. 2026 13.43
AC so v SI 2026 zrcalo.... kako "naš managment" izpelje en jazovski projekt, ki je N-krat preplačan... zakaj bi delal, če pa denar kr teče.. a ne... pa tud če se dela večja poslovna škoda kot je vreden projekt... važn da teče v prave žepe... pa še vinjete kapnejo... a ne :)))))
Anion6anion
27. 05. 2026 13.38
Zdaj ko bo teolog ministre za infrastrukturo bo vse teklo gladko. Plešemo
Spletko
27. 05. 2026 13.48
Ti kar pleši, slabše kot sedaj nemore biti.
nebel
27. 05. 2026 13.49
Zaenkrat je to še kar Bratovškova, ki se bo potem skrila in predala gnilo jajce drugim.
Anion6anion
27. 05. 2026 13.37
Avtocesta več ne opravičuje da se tako imenuje. To je bolj najdaljše parkirišče v Sloveniji
JanezpomalicalRobija
27. 05. 2026 13.36
To je normalno. Berem komentarje in si mislim svoje. Tudi meni bi poknil živec in zbranost, če bi se peljal iz Mb na našo obalo. Ne moreš biti skoncentriran, če pa si nono stop v koloni ali pa stojiš.
kala 09
27. 05. 2026 13.34
Vsem pacientom ,ki ste se danes vozili po reševalnem pasu iz Vrhnike proti Logatcu,da rešilec niti policija ni morala mimo,bi vas postavil pred belo rjuho ,ki je bila na cesti. Sožalje svojcem.
psv01
27. 05. 2026 13.46
kje pa piše v članku, da je bila nesreča s smrtnim izidom?
Emil Gyöfi
27. 05. 2026 13.33
Velika je Slovenija, iz leta v leto je večja. Kmalu bo tako velika kot za časa Marije Terezije. No vsaj čas potovanja bo isti. 🤗😁
Legolas99
27. 05. 2026 13.32
Jst sem v tej guzvi,a ste mi kaj fous😝😂
psv01
27. 05. 2026 13.47
frajer... na telefonu/tablici pa tipkaš med vožnjo oz v gužvi. In pol se čudimo, zakaj je tok nesreč in zastojev. Brskanje in tipkanje po telefonu. Krasno
2mt8
27. 05. 2026 13.29
Ribič je znal to, da je elektrika hitro tekla, za promet pa tega ne zna. Samo da so naši lewaci ki rotirajo iz ene rdeče firme v drugo
dober dan
27. 05. 2026 13.29
Primorska avtocesta je letos vic leta
Boris6116
27. 05. 2026 13.29
Glede na neupoštevanje normalnosti pri vožnji, kaj šele predpisov, je nesreča čisto normalna posledica. Na cestah prevladuje objestnost!
tornadotex
27. 05. 2026 13.22
Pa to ni normalno !! Ne moremo sedaj vsak dan stati v kolonah zaradi nesreče...Naj naredijo obvoze na avtocesti, tako kot nekoč !!
2mt8
27. 05. 2026 13.22
Po tem lahko sklepamo, da je Slovenija precej večja od Avstrije 🤣
ta_pametni
27. 05. 2026 13.20
Vsaj ena stvar, ki je golobovi vladi uspelo.. Moratorij na širjenje AC. Uživajte v kolonah, Mesec & Golob send their regards.
rok1211
27. 05. 2026 13.19
kaj zdj boste vsak dan to obljavljali?
Lux_43
27. 05. 2026 13.19
Vis bežijo k JJ prihaja ! Hahahaha
wsharky
27. 05. 2026 13.17
Mag. Aneks 2,5 mio eur Alenka Bratovšek, sprejmi še zadnji sklep, kot ministrica in podaljšaj veljavnost vinjet še za eno leto
jekras
27. 05. 2026 13.20
ma ne rabim vinjeto podaljšano, to ni rešitev, naj se menja vodstvo in radar na vsak 10km pa boš videl kako se umiri vse skupaj
bibaleze
