Primorska avtocesta spet v rdečem: od Ljubljane do Kopra skoraj dve uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra potovalni čas od Ljubljane do Kopra znaša skoraj dve uri. Okoli 12.30 je potovalni čas znašal tudi več kot dve uri in deset minut.
Od priključka Dragomer do priključka Logatec v smeri Kopra je območje zastojev dolgo več kot 14 kilometrov, zamuda je več kot eno uro.
Zastoji tudi drugje
Na štajerski avtocesti:
- med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani;
- Ljubljana–Šentjakob proti Celju;
- pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.
Na primorski avtocesti:
- na izvozu Vrhnika iz smeri Ljubljane;
- med Dragomerjem in Logatcem proti Kopru;
- pred Postojno v obe smeri;
- pred Kozino v obe smeri.
Na gorenjski avtocesti:
Na Gorenjskem so zastoji med Brodom in Vodicami proti Kranju.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.