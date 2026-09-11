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Slovenija

Primorska avtocesta zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru

Kozina , 11. 09. 2026 08.50 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Petkovi zastoji na primorski avtocesti

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti. Nastaja zastoj, poroča prometnoinformacijski center.

Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču.

Fotografija je zaprta.
Fotografija je zaprta.
FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano.

Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra.

V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.

primorska avtocesta nesreča promet

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KOMENTARJI1

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ho?emVšolo
11. 09. 2026 08.59
Noro. Vsak dan nove nesreče, okvare in zastoji na primorki.
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