Primorska avtocesta zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru

Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici je promet oviran zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano.

Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Ravbarkomando in priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra.

V nočeh na soboto in na nedeljo bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti.