Trk avtomobila in tovornjaka zaprl primorsko avtocesto v obe smeri

Na primorski avtocesti je trenutno promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, navaja Promet.si.
Po prvih podatkih Policije sta okoli 7.23 trčila osebni avtomobil in tovornjak. Šlo naj bi za lažjo prometno nesrečo.
Zastoji drugod:
Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.
Na dolenjski avtocesti:
- od Biča proti Ivančni Gorici,
- od Grosuplja proti Ljubljani.
Na primorski avtocesti:
- od Logatca proti Ljubljani,
- med Uncem in Postojno proti Kopru.
Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih.
Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, 2 kilometra. Vozila stojijo tudi na voznem pasu.
Na cestah:
- Mengeš–Trzin–Ljubljana,
- Medvode–Ljubljana,
- Dol–Šentjakob,
- Vrhnika–Ljubljana,
- Škofljica–Ljubljana,
- Celje–Laško.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.