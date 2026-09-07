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Slovenija

Trk avtomobila in tovornjaka zaprl primorsko avtocesto v obe smeri

Ljubljana, 07. 09. 2026 07.46 pred eno minuto 1 min branja 20

Avtor:
Ne.M.
Nesreča osebnega avtomobila in tovornjaka na Ravbarkomandi

Zaradi trka avtomobila in tovornjaka je bila primorska avtocesta dopoldne nekaj časa zaprta pri Ravbarkomandi proti Kopru. Proti Ljubljani je promet potekal samo po enem voznem pasu, zastoji pa so nastajali v obe smeri.

Na primorski avtocesti je trenutno promet oviran med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, navaja Promet.si.

Po prvih podatkih Policije sta okoli 7.23 trčila osebni avtomobil in tovornjak. Šlo naj bi za lažjo prometno nesrečo.

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Zastoji drugod:

Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti:

- od Biča proti Ivančni Gorici,

- od Grosuplja proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti:

- od Logatca proti Ljubljani,

- med Uncem in Postojno proti Kopru.

Na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih.

Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, 2 kilometra. Vozila stojijo tudi na voznem pasu.

Na cestah:

- Mengeš–Trzin–Ljubljana,

- Medvode–Ljubljana,

- Dol–Šentjakob,

- Vrhnika–Ljubljana,

- Škofljica–Ljubljana,

- Celje–Laško.

promet ceste

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24ur.com Nalet vozil v predoru Pletovarje, ljudje v zastoju znova na cestišču
24ur.com Požar tovornega vozila za več ur zaprl štajersko avtocesto
24ur.com Goreč tovornjak na primorski avtocesti: zaprta je bila avtocesta
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KOMENTARJI20

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krjz
07. 09. 2026 08.47
Res ne štekam gradnje tretjega pasu brez odstavnega, pa to ostanemo na istem kot smo, itak se vedno neko vozilo pokvari in smo spet na dveh pasovih... only in Slovenija, bo takoj še projekt za odstavnega...
Odgovori
0 0
Cenb77
07. 09. 2026 08.47
spet je en pameten prehiteval kamijon
Odgovori
0 0
zurc
07. 09. 2026 08.47
vsak pameten v z ožanju ne prehiteva zaradi tistih 5 sekund
Odgovori
0 0
Medo1964
07. 09. 2026 08.46
V avtriji pridejo, odmaknejo betonske zapore, zvlecejo avto vstran; adijo; V SLoveniji pa z siviljskim metrom merijo bogsigavedi kaj po 7 ur
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0 0
manga
07. 09. 2026 08.38
En pas bi bil bolj sprejemljiv.
Odgovori
+4
4 0
Tempus Fugit
07. 09. 2026 08.37
A ni bolj enostavno napisati, kje NI zastojev? Mislim, da bi bil zgornji seznam krajši....
Odgovori
+6
6 0
zurc
07. 09. 2026 08.35
obvezno samo en pas da se ne da prehitevat ,ker narod je nesposoben
Odgovori
+5
5 0
geemale
07. 09. 2026 08.47
ne posplošuj.... gre v glavnem za štajerce
Odgovori
0 0
Tako pac je
07. 09. 2026 08.34
Tale primorka je ogledalo darsa in drzave.
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+7
7 0
zurc
07. 09. 2026 08.46
ogledalo nesposobnih prepotentnih voznikov,zakaj jih pa večina lepo prevozi to zoožanje ,samo ene par kalibrov ,ki precenijo svoje sposobnosti se pa zaplete in povzroči karambol?
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0 0
jank
07. 09. 2026 08.28
A je Jernej že tam? Alora, pride! Več kasno?
Odgovori
+4
7 3
blazboss
07. 09. 2026 08.32
Mesec in Astra bi prišla z mavrnično zastavo mahat
Odgovori
-1
3 4
Bourne
07. 09. 2026 08.26
Zoozanje, omejitev 60 km/h, ze sama kolona s tovornjaki se ponavadi premika 80 km/h in je v prekrsku, ampak vedno se najde pacient, obicajno s (pre)velikim avtom, ki mora nujno vsem pokazati svoje frustracije in komplekse na tistem preozkem levem pasu. Potem poci in se ne mudi vec.
Odgovori
+10
12 2
Medo1964
07. 09. 2026 08.29
"Preozkem levem pasu"!!!!!
Odgovori
+5
5 0
Vzorčen primer
07. 09. 2026 08.23
Se zgodi. Samo, da ni poškodovanih, to je najpomembnejše. Pleh se že kupi nov.
Odgovori
+3
4 1
4krogci
07. 09. 2026 08.19
Vrtovec teolog ta brihtn poba dela dobro…pa to!!! Kje se je zgubila njegova obljuba o koncanju del do 12.7.2026?????
Odgovori
-1
6 7
Dracul Va Domni DinNou
07. 09. 2026 08.09
Vedno tovornjak se zraven, vednoooo
Odgovori
+9
12 3
Deathstar
07. 09. 2026 08.09
....rahli trk, zaprta bo pa pol dneva.... osli...
Odgovori
+14
16 2
obožeobože
07. 09. 2026 08.05
Na tej cesti pa res ni sreče. Je pa res da je cesta zelo preobremenjena.
Odgovori
+8
8 0
4krogci
07. 09. 2026 08.21
Ta cesta bi mogla bit 3-4padovnica v eno smer ze par let! In to ne samo do Vrhnike ampak do Kopra!
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+7
7 0
krjz
07. 09. 2026 08.44
no vsaj do Razdrtega
Odgovori
0 0
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