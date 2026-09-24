Primorska avtocesta: promet proti Kopru poteka po enem pasu

Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopru je znova odprta. Promet poteka po enem prometnem pasu, poroča Prometnoinformacijski center. Še vedno je tam sicer daljši, sedemkilometrski zastoj. Zamuda je približno 12-minutna.

Zaradi prometne nesreče je bila primorska avtocesta v smeri Kopra zaprta. (Fotografija je simbolična)

Avtocesta je bila na odseku med Kozino in Kastelcem (v smeri Kopra) zaradi nesreče, ki se je okoli 15. ure zgodila v predoru Kastelec, dobri dve uri popolnoma zaprta.

Po prvih podatkih Policijske uprave (PU) Koper sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila, nihče pa naj ne bi bil huje poškodovan.