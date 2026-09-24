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Slovenija

Primorska avtocesta: promet proti Kopru poteka po enem pasu

Koper, 24. 09. 2026 16.41 pred 3 minutami 1 min branja 18

Avtor:
Ti.Š.
Zaradi prometne nesreče je bila primorska avtocesta v smeri Kopra zaprta. (Fotografija je simbolična)

Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopru je znova odprta. Promet poteka po enem prometnem pasu, še vedno pa je tam daljši zastoj.

Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopru je znova odprta. Promet poteka po enem prometnem pasu, poroča Prometnoinformacijski center. Še vedno je tam sicer daljši, sedemkilometrski zastoj. Zamuda je približno 12-minutna.

Zaradi prometne nesreče je bila primorska avtocesta v smeri Kopra zaprta. (Fotografija je simbolična)
Zaradi prometne nesreče je bila primorska avtocesta v smeri Kopra zaprta. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Bobo

Avtocesta je bila na odseku med Kozino in Kastelcem (v smeri Kopra) zaradi nesreče, ki se je okoli 15. ure zgodila v predoru Kastelec, dobri dve uri popolnoma zaprta.

Po prvih podatkih Policijske uprave (PU) Koper sta bila v nesreči udeležena dva avtomobila, nihče pa naj ne bi bil huje poškodovan.

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KOMENTARJI18

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windskiper
24. 09. 2026 17.41
glede na vso dogajanje v našem prometu, bi bilo potrebno na 5 let preventivni preizkus vožnje...stvari se spreminjajo, tudi zakonodaja, več kot pol jih ne razume pomena prehitevalni pas in varnostna razdalja, da ne govorim o nepoznavanju vožnje skozi krožišča... mulcem dovolit samostojno vožnjo s 16 leti z avtomobilcki do 45km/h tako kot v Italiji, in pa zmanjsat obvezno število ur v avtošolah...če je nekdo antitalent, mu tud 100 ur ne pomaga...pa povečat kazni za povzročitelje prometnih nesreč
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0 0
Letnik 1964
24. 09. 2026 17.12
dva avta noben poškodovan...pa če jih na roke ven ,,zrinejo,, bi blo že prevozno ..
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+2
3 1
Letnik 1964
24. 09. 2026 17.13
sam ne pri nas...
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-1
0 1
Medo1964
24. 09. 2026 17.14
V avstriji ga zahaklajo pa zrinejo s ceste, pa potem polemizirajo
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+2
3 1
Medo1964
24. 09. 2026 17.12
"Vsi na kolo za zdravo telo"; Ha-ha-ha,, kaj pa mislite , zakaj so tako pospeseno gradili kolesarske steze???? za vase E-Bike z max 25 kmh; Drugace po doma , pa na kolena in v smeri Meke molit; Jap, Mogoce pa bomo videli drone
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-1
1 2
Pajo_36
24. 09. 2026 17.09
Vsi odstop !
Odgovori
+0
2 2
Diabloss
24. 09. 2026 17.05
vrtovec poln resitev ko je bil v opoziciji. zdaj pa tema. danes za relacijo koper ljubljana 2 uri 40 minut pa ni bilo nobene nesrece
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+3
4 1
wsharky
24. 09. 2026 16.59
a se je predsednici spet mudilo?
Odgovori
+3
4 1
bančnik
24. 09. 2026 16.55
Avte na vlake☝️
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-1
1 2
MonkGovori Burns
24. 09. 2026 16.57
...Že v Luki Koper in to direkt za izvoz..
Odgovori
-2
0 2
galeon
24. 09. 2026 17.10
Kva si pameten. Dej kdaj si vzem čas pa glej kok tovornjakov pelje v luko in iz nje. Potem pa to primerjaj še na priključku proti Italiji. Boš videl kak lapač v prazno si.
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+1
2 1
Medo1964
24. 09. 2026 17.12
Smrt fasizmu!
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+0
1 1
zurc
24. 09. 2026 16.49
kazen za povzročitev nesreče na ac, bi morala biti odvzem vozniške za vedno,ker povzročitev nesreče na ac je večina objestnost
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+2
4 2
Buča hokaido
24. 09. 2026 16.48
Avtošole sploh še učijo kandidate, kako voziti? Vedno več je zastojev zaradi nesreč.
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+2
3 1
Medo1964
24. 09. 2026 17.13
Avtosole ucijo kako vozit v rikverc 20 m in se izogibat oviram (na AVtocesti??); Punca ze 3x padla;
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0 0
jaka
24. 09. 2026 17.17
Verjamem, da so mladi vozniki danes veliko boljši šoferji od večine "klobukarjev".
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+1
1 0
galeon
24. 09. 2026 16.45
Pocarji nesposobni. Nočejo prometa obrnit. Potem bo pa spet tisti pametni policaj iz GPU govoril da ljudje ne smejo hodit po cesti.
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+6
6 0
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