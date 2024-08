Primorska avtocesta znova odprta, ostaja zastoj

Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča, smer Kozarje, ter na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Zastoji so na gorenjski avtocesti proti Avstriji, in sicer:

- pred predorom Karavanke proti Avstriji, 5 km, izvoz Lipce je odprt samo za lokalni promet;

- med Vodicami in Jesenicami zastoji na posameznih odsekih;

- pred delovno zaporo pri priključku Jesenice vzhod.

Na cestah Lesce–Bled, Koper–Dragonja v obe smeri, Izola–Jagodje je prav tako zelo gost promet.

Po napovedih bo to sicer eden od prometno bolj obremenjenih prazničnih koncev tedna. "Od srede do ponedeljka, med 14. in 19. 8., pričakujte močno povečan promet na slovenskih cestah," opozarjajo tudi pri Info poti, kjer daljši potovalni čas napovedujejo predvsem pred predorom Karavanke, na ljubljanskem obroču, primorski avtocesti in cestah, ki vodijo v turistična središča.