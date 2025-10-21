Svetli način
Slovenija

Primorska postaja leglo orientalskega sršena

Koper, 21. 10. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
Jaka Vran
Kar 30 gnezd so samo v zadnjem mesecu našli v Kopru, večino v starem mestnem jedru. Na čebelarski zvezi so zaskrbljeni, orientalski sršeni namreč napadajo čebele, škodo povzročajo tudi v vinogradih in sadovnjakih. Koprski gasilci, ki gnezda odstranjujejo, pa pozivajo k sistemski rešitvi.

orientalski sršen gnezdo koper gasilci odstranjevanje
