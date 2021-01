Primorska univerza bo pričela z izvajanjem vaj na fakultetah

Vsi zaposleni, ki izvajajo pedagoški proces, morajo biti pred prvim izvajanjem vsebin v prostorih univerze negativni na HAGT-testu. Organizacijo testiranja bo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci prevzel rektorat UP, pri čemer bodo testirani zaposleni, ki bodo poučevali študente, in drugi zaposleni, ki bodo prihajali v stik s študenti.

V prostorih Univerze na Primorskem bo od 25. januarja 2021 dovoljeno opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega dela. Natančnejša navodila lahko najdete tukaj . Med drugim določajo, da morajo vsi študenti in zaposleni v skupnih prostorih nositi maske. Nošenje mask je obvezno tudi v laboratorijih. Pri opravljanju laboratorijskih vaj in individualnega dela je potrebno tudi vzdrževanje minimalne medosebne razdalje 1,5 metra med posamezniki (manjša razdalja je dovoljena le v specializiranih predavalnicah, kot so laboratoriji, vajalnice, glasbene učilnice, simulacijske sobe, računalniške predavalnice itn.).

Laboratorijske in praktične vaje se bodo na Univerzi na Primorskem začele izvajati v torek in sredo, ko se bo na univerzo vrnilo približno 100 študentov, nato pa bo število študentov postopoma naraščalo. Najprej se bodo vaje začele izvajati na Fakulteti za vede o zdravju (FVZ) na programu Zdravstvena nega, postopoma pa se bodo vsebine širile tudi na druge programe UP FVZ in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Po koncu izpitnega obdobja se bodo vaje začele izvajati na vseh fakultetah, kjer je to potrebno. Glede na odgovorno obnašanje študentov UP v preteklosti na Univerzi na Primorskem pričakujejo, da bo izvedba laboratorijskih in praktičnih vaj potekala na varen način in ob polnem spoštovanju sprejetih navodil za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni covid-19.