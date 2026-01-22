Primož Dolenc z zadostno podporo za guvernerja Banke Slovenije

Iz urada predsednice republike so sporočili, da je predsednica pred začetkom redne januarske seje DZ opravila dodatne pogovore s poslanskimi skupinami, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti o predlogih za guvernerja Banke Slovenije, varuhinjo človekovih pravic ter tri sodnike na ustavnem sodišču, o katerih bodo poslanke in poslanci odločali prihodnji teden.

Po opravljenih pogovorih Nataša Pirc Musar ugotavlja, da ima sedanji namestnik guvernerja Dolenc zadostno podporo za izvolitev na mesto guvernerja Banke Slovenije. Prav tako imata zadostno podporo za izvolitev na mesto sodnikov na ustavnem sodišču tudi Tamara Kek in Marko Starman. Medtem se je na pogovorih izkazalo, da prvotni predlog za imenovanje Barbare Kresal v trenutnih razmerah nima zadostne podpore za izvolitev, zato ga bo predsednica republike umaknila.

Na podlagi dodatnih pogovorov se je odločila, da DZ v izvolitev na mesto sodnika na ustavnem sodišču predlaga še Cirila Keršmanca, in sicer za sodniško mesto, ki bo prosto z dnem prenehanja mandata Rajku Knezu 24. aprila letos. Kot so zapisali v sporočilu, je Keršmanc višji sodnik na Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer vodi specializirani in kazenski oddelek.