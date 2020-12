Primož Gorkič vendarle izvoljen za vrhovnega sodnika

DZ je o kandidaturi Primoža Gorkiča odločal že julija, a ga tedaj ni podprl. Za njegovo izvolitev je namreč glasovalo 36 poslancev, proti pa jih je bilo 38. Tedaj so ga podprli poslanci LMŠ, SD, SAB, SMC in poslanca narodnih skupnosti, v Levici pa so se vzdržali. Tokrat so se poslanci Levice odločili, da bodo kandidata podprli. Za Gorkiča je tako glasovalo 45 poslancev LMŠ, SD, SAB, SMC, Levice in narodnih skupnosti, proti pa je bilo 34 poslancev SDS, NSi in DeSUS, medtem ko so se v SNS glasovanja vzdržali.

Gorkiča je za položaj vrhovnega sodnika predlagal sodni svet, ki se je po prvotni zavrnitvi kandidata v DZ odločil, da ga predlaga znova.