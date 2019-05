Primož Jeralič: Ni ga lepšega občutka, kot dobiti 'noge' nazaj

Paraolimpijski kolesar Primož Jeralič je le dobil nazaj svoje kolo, posebej prilagojeno potrebam invalidov. "Našli smo ga s pomočjo policije in vas. Hvala vam vsem... res hvala za vašo nesebično pomoč in delitvijo informacije o kraji. 'Zverina' je bila najdena v gozdu pod smrekovimi vejami in v blatu. Ampak ni ga lepšega občutka, kot dobiti 'noge' nazaj," je na družbenem omrežju Facebook med drugim zapisal hvaležni Jeralič.