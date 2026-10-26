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Primož Roglič v Ljubljani navdušil oboževalce in uradno odprl prostore švicarskega urarja

Ljubljana, 26. 10. 2026 00.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Boštjan Bahovec direktor prodaje, Primož Roglič, Mitja Erjavec direktor podjetja

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič je znova dokazal svojo priljubljenost. V središču Ljubljane se je srečal s številnimi navijači in ljubitelji kolesarstva ter s svojo prisotnostjo poskrbel za uradno odprtje Tissotovega butika na Mestnem trgu.

Ljubljana je bila prizorišče posebnega športno-elegantnega dogodka. Čeprav ljubitelji vrhunskih švicarskih ur prostore na Mestnem trgu 19 obiskujejo že zadnje leto, so organizatorji z uradno slovesnostjo namenoma počakali. Razlog je bil preprost – želeli so, da se jim ob tej priložnosti pridruži dolgoletni ambasador znamke in eden najboljših kolesarjev sveta, Primož Roglič.

Povezava med svetovno znanim švicarskim urarjem in kolesarskim asom ni naključje. Tissot je namreč uradni merilec časa na največjih svetovnih dirkah, kot so Tour de France, Vuelta in Giro d'Italia – natanko tistih preizkušnjah, kjer so odločilne sekunde in stotinke Rogliču prinesle zgodovinske zmage. Slovenski as, ki v svetovnem kolesarstvu zaseda sam vrh, ima za sabo neverjetno zbirko uspehov. Štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji, zmagovalec Dirke po Italiji, olimpijski in evropski prvak v kronometru je tako ob tej priložnosti poudaril, kako pomembno vlogo igra čas – tako v profesionalnem športu kot v vsakdanjem življenju.

Gostje izkoristili priložnost za avtograme in fotografije

Srečanje z vrhunskim športnikom je na Mestni trg privabilo obiskovalce, ki za prihod Primoža Rogliča niso vedeli prej, zato niso skrivali navdušenja ob njegovi navzočnosti. Roglič si je v sproščenem vzdušju vzel čas za zbrane, delil avtograme, se fotografiral z njimi ter pokramljal o svojih kolesarskih podvigih.

"Primož s svojo borbenostjo, skromnostjo in vrhunskimi dosežki odlično ponazarja vrednote, ki jih cenimo tudi sami – natančnost, vztrajnost in strast do tega, kar počneš," so ob robu dogodka izpostavili v podjetju Slowatch, ki v Sloveniji zastopa blagovno znamko Tissot že desetletja.


Naročnik oglasne vsebine je Slowatch.

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