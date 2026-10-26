Primož Roglič v Ljubljani navdušil oboževalce in uradno odprl prostore švicarskega urarja

Ljubljana je bila prizorišče posebnega športno-elegantnega dogodka. Čeprav ljubitelji vrhunskih švicarskih ur prostore na Mestnem trgu 19 obiskujejo že zadnje leto, so organizatorji z uradno slovesnostjo namenoma počakali. Razlog je bil preprost – želeli so, da se jim ob tej priložnosti pridruži dolgoletni ambasador znamke in eden najboljših kolesarjev sveta, Primož Roglič.

Povezava med svetovno znanim švicarskim urarjem in kolesarskim asom ni naključje. Tissot je namreč uradni merilec časa na največjih svetovnih dirkah, kot so Tour de France, Vuelta in Giro d'Italia – natanko tistih preizkušnjah, kjer so odločilne sekunde in stotinke Rogliču prinesle zgodovinske zmage. Slovenski as, ki v svetovnem kolesarstvu zaseda sam vrh, ima za sabo neverjetno zbirko uspehov. Štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji, zmagovalec Dirke po Italiji, olimpijski in evropski prvak v kronometru je tako ob tej priložnosti poudaril, kako pomembno vlogo igra čas – tako v profesionalnem športu kot v vsakdanjem življenju.