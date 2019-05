Princ Edward v Sloveniji: proslavitev prijateljstva med Združenim kraljestvom in Slovenijo

Osrednja tema obiska bo po napovedih britanskega veleposlaništva v Ljubljani proslavitev prijateljstva med Združenim kraljestvom in Slovenijo. V čast zgodovini in prihodnosti prijateljstva bosta Borut Pahor in grof wesseški razglasila dan prijateljstva med državama.

Pahor in princ Edwardbosta dan obeležila v Gornjem Suhorju pri Vinici. Kraj nosi poseben zgodovinski pomen, saj je na tem mestu v času druge svetovne vojne strmoglavilo britansko vojno letalo, lokalno prebivalstvo pa je sestreljene pilote zaščitilo pred okupatorskimi silami. Vse od takrat vezi vodijo v močno bilateralno partnerstvo na področju skupne varnosti in obrambe, so zapisali na veleposlaništvu.

Princ, ki je bil na obisku v Sloveniji že leta 2013, se bo drevi na ljubljanskem gradu udeležil letnega sprejema britanskega veleposlaništva, na katerem bodo obeležili 93. rojstni dan britanske kraljice Elizabete II.

Drugi dan obiska, v sredo, se bosta najmlajši sin britanske kraljice in predsednik republike v parku Tivoli med drugim udeležila dogodka mladinskega programa Mepi, na katerem bo več kot 200 mladih sodelovalo na različnih delavnicah.