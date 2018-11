Pripadniki Slovenske vojske hudo pretepli 24-letnika

Ob 2.35 so bili policisti obveščeni o pretepu v vasi Selce pri Pivki in po naših prvih informacijah naj bi bilo v pretepu udeleženih devet ljudi, od tega je bilo osem pripadnikov Slovenske vojske, ki niso bili na dolžnosti ali v uniformi. Kot smo izvedeli, naj bi se vojaki vozili s kombijem in popivali v različnih lokalih, nato so se ustavili v Selcah pri Pivki oziroma bližini, kjer so se stepli. Lastnik lokala Miranda Simon Ostanek nam je potrdil, da so bili vojaki v lokalu in so pred odhodom vzeli kuhinjski nož. "Medtem ko me je natakarica klicala na pomoč, ji je eden od njih z nožem grozil, da jo bo ubil, če bo poklicala policijo."

Več očividcev nam je potrdilo, da so bili napadalci v kombiju Slovenske vojske. Incident s 24-letnikom, domačinom iz Pivke, se je zgodil – kot so nam povedali očividci, na poti iz lokala v Pivko, na glavni cesti. 24-letnik je v pretepu dobil hude poškodbe, zaradi katerih so ga odpeljali v Ljubljano, kjer se zdravi na travmatološkem oddelku.

Policija pripadnike Slovenske vojske obravnava kot civiliste, saj med dogodkom niso bili na dolžnosti ali v uniformah, bili so v "civilu", zato v postopke ni bila udeležena vojaška policija. Ta naj bi bila o dogodku obveščena, dokler pa zadeva ne bo dobila sodnega epiloga, proti vojakom ne bo uvedla postopka. Policija obravnava pretep in napad kot kaznivo dejanje nasilništva in povzročitve hude telesne poškodbe.