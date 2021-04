Pripadniki Slovenske vojske s SP v Planici v karanteni

Epidemiologinja je tako odredila, da je treba z naloge odpoklicati vse, ki so bili v rizičnem stiku, in tiste, ki so se slabo počutili – v vojski pravijo, da je bilo to skupno 13 pripadnikov. "Za ostale sodelujoče pripadnike SV pa je dežurna epidemiološka služba NIJZ podala navodilo za ponovno testiranje v nedeljo, 28. marca, zjutraj," so pojasnili v vojski. Vsi, ki so dobili negativen izvid, so tako nadaljevali opravljanje nalog, a so kljub temu po koncu tekmovanja vsi pripadniki, ki so sodelovali v Planici, dobili karantenske odločbe. V uredništvo smo dobili tudi anonimno pismo, v katerem je bilo pojasnjeno, da je karantena veljala za nazaj, kot piše, od sobote, torej od dneva prvega pozitivnega testa, kar ne odstopa od ustaljenih praks, saj se karantena pogosto odredi tudi od dneva pojava prvih simptomov okuženega.

Svetovno prvenstvo v smučarskih skokih v Planici je že drugo leto potekalo drugače kot običajno. Strogi ukrepi so predstavljali osnovo za izvajanje tekmovanja, tako imenovani mehurčki pa eno najmočnejših orodij pri preprečevanju morebitnega širjenja okužb. Slovenska vojska je od 23. do 28. marca sodelovala s 65 pripadniki. "V času samega tekmovanja je bilo dnevno angažiranih 55 pripadnikov, ob pripravi in zaključnem urejanju prizorišča pa dodatnih deset," so pojasnili v vojski.

V anonimki je še zapisano, da sta se dva vojaka v preteklih dneh počutila slabo in odšla domov, tudi kasneje so odšli domov tisti, ki so se počutili slabo. V nedeljo so bili na prizorišču sicer le tisti, ki so opravili (dodaten) test in bili negativni na novi koronavirus. Med vojaki in poveljujočimi naj bi bilo nekaj nesoglasij glede prisotnosti ali odsotnosti z dela glede na morebitne stike, a kot so pojasnili v vojski, so spoštovali odločitve NIJZ: "Slovenska vojska je postopke preprečevanja širjenja okužb med udeleženci planiškega dogodka izvajala striktno in skladno z usmeritvami prisotne civilne zdravnice."

V karanteno so torej napotili 13 vojakov, ki so imeli rizične stike – bili so skupaj v spalnici ali pa so se slabo počutili. Drugod, tako v Planici kot na poti, pa so morali upoštevati stroge protikoronske ukrepe – med drugim je bilo obvezno nošenje maske, kar so potrdili tudi naši novinarji, ki so spremljali tekmovanje. A kot še izpostavijo v anonimnem pismu, so vojaki v Planici uporabljali iste sanitarije, jedilnico in avtobus, kar je verjetno privedlo do tega, da so na koncu v karanteni pristali vsi sodelujoči pripadniki Slovenske vojske.

Do današnjega petka je sicer pozitivnih pet pripadnikov Slovenske vojske, ki so pomagali na SP v Planici, eden pa je potreboval tudi bolnišnično oskrbo.