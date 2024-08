Posnetki Slovenske vojske, ki se je v Severni Makedoniji borila s požari

Šestčlanska odprava pripadnikov 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske, ki so jo sestavljali pilota, tehnika letalca in gasilca, je makedonskim kolegom s helikopterjem Cougar AS AL 532 pomagala pri gašenju požarov in prevozu reševalnih ekip. Helikopter Slovenske vojske je ob tem na požarišča v Severni Makedoniji odvrgel 175.500 litrov vode ter pri tem naletel skupaj 22 ur in 30 minut.

Slovenska vojska je skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije in zaprosilom Republike Severne Makedonije v soboto, 10. avgusta, v Severno Makedonijo za pomoč pri gašenju obsežnih požarov v naravi napotila posadko s helikopterjem Eurocopter AS AL 532 Cougar in podpornim osebjem.

Slovenska vojska ob tem tudi neprekinjeno zagotavlja dežurne helikopterske posadke v 15-minutni pripravljenosti za posredovanje v Republiki Sloveniji na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru.