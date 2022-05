Pripadniki Slovenske vojske so v 25 letih sodelovali na 27 različnih misijah

14. maja leta 1997 je na mirovno misijo Alba na pot iz Kopra proti Albaniji krenila prva skupina pripadnikov Slovenske vojske. Na podlagi resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov je bila namreč v začetku aprila odločitev, da se operaciji pridruži tudi Slovenija. Nanjo je bila napotena sanitetna enota, so sporočili iz Slovenske vojske.

Na mednarodnih operacijah deluje skoraj 300 njihovih pripadnic in pripadnikov. Napoteni so na misije v Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Srbiji, Maliju, Libanonu, Siriji, Italiji, Iraku in Latviji. Vojska z delom svojih sil deluje še v bojni skupini Evropske unije in Natovih odzivnih silah, ki so namenjene delovanju na operacijah znotraj in zunaj meja zavezništva. Pripravljena je tudi na napotitev novih sil v Natovo bojno skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (angl. enhanced Vigilance Activities – eVA).