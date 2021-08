Pripadniki Slovenske vojske zmagali na tekmovanju za najboljšega ostrostrelca

Pripadniki Slovenske vojske so zmagali na tekmovanju za najboljše vojaške ostrostrelce, ki se je po sedmih dneh končalo v Nemčiji. Kot so zapisali po tem odličnem dosežku, so bili to sicer izjemno naporni dnevi. Je pa bila to odlična priložnost pokazati svoje strelske sposobnosti, se naučiti novih tehnik in se potegovati za naziv najboljše ostrostrelske ekipe.

Evropsko tekmovanje najboljših ostrostrelcev na preizkušnjo postavi sposobnosti streljanja, fizično moč, navigacijo po kopnem, mentalno agilnost in delovanje v kolektivu. Tekmovanje preizkuša večnacionalne enote ostrostrelcev v kopenski navigaciji, naprednem streljanju, medicinski simulaciji in drugih vsebinah. Tekmovanje v Nemčiji je sicer organiziralo 7. poveljstvo za usposabljanje kopenske vojske za Evropo in Afriko. Na tekmovanju, ki je lani odpadlo zaradi koronavirusne pandemije, je sodelovalo 27 ekip iz 14 držav. Zmagala je torej Slovenija, ekipa Lynx 01 je osvojila 2237 od 5044 skupnih točk, Turčija je zasedla drugo mesto, Latvija se je uvrstila na tretje mesto. So pa takšni dogodki zelo pomembni, ocenjujejo sodelujoči. "Količina spretnosti, ki se jih naučimo na teh dogodkih, je zelo koristna za oblikovanje usposabljanj v prihodnosti," je za stripes.com dejal Matthew Meckley iz 3. bataljona, 161. pešpolka, enote washingtonske nacionalne garde, ki je pripotovala v Nemčijo.