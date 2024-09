Pripombe na psihoterapevtski zakon možne še do konca sobote

V Sloveniji prizadevanja za normativno ureditev psihoterapije trajajo že več kot 20 let, ministrstvo za zdravje pa je dalo konec junija v javno obravnavo osnutek Zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti. Predloge, pripombe in mnenja je možno oddati še do vključno 31. avgusta.

Osnutek zakona, ki izhaja iz obstoječega stanja psihoterapije v Republiki Sloveniji, z vključitvijo vseh kakovostnih virov za zagotavljanje primerne obravnave, ki so že na voljo, v ospredje postavlja osebe s težavami v duševnem zdravju ali ki se soočajo z duševnimi stiskami, ki so dejavnik tveganja za težave v duševnem zdravju, so zapisali na ministrstvu.

Psihoterapija FOTO: Shutterstock icon-expand

Vendar pa se je po objavi osnutka zakona pojavilo kar nekaj kritik tako s strani kliničnih psihologov in psihiatrov kot tudi s strani nekliničnih psihoterapevtov. Slednji so na pomanjkljivosti trenutnega predloga zakona opozorili tudi na včerajšnji okrogli mizi. Opozorili so, da mora biti psihoterapevtski zakon narejen za ljudi, še posebej za otroke, mlade in socialno ogrožene. "Ker trenutni osnutek zakona za najranljivejše ne poskrbi, ampak prinaša manj dostopnosti, še daljše čakalne vrste v zdravstvu in še več zdravljenja z zdravili, izražamo močno skrb in spodbujamo vso javnost k oddaji pripomb," so pozvali.