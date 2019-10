Pripornik znova napadel, pazniki so mu preprečili, da bi čez vodo spustil električni tok

V celjskem zaporu, kjer so včeraj sprejeli pripornika, ki je zaradi agresivnega vedenja moral zapustiti pripor na Povšetovi v Ljubljani, se je danes dopoldne odvijala prava drama.

Zoran Remic, direktor Zapora Celje, je pojasnil, da je pripornik iz njim neznanega razloga pravosodnim policistom skušal onemogočiti vstop v sobo, v kateri je nameščen, tako da je pred vrata nastavil sobni inventar (posteljo, stol, garderobno omaro). Razbil je tudi steklo nadsvetlobe v stranišču sobe in pri poskusu vstopa pravosodnih policistov v sobo te pričel obmetavati s steklom.

Nato je iztrgal straniščno školjko in kotliček ter s tem povzročil izliv vode v prostoru. Kot je povedal direktor, je nameraval iztrgati še električno vtičnico in tako verjetno elektrificirati izlito vodo v prostoru. "Pravosodni policisti so dovod vode zaprli, prav tako so izklopili elektriko, vstopili v sobo in z učinkovito intervencijo uspeli obvladati pripornika, ki se je ves čas aktivno upiral," dogodek opisuje direktor. Pripornika so na koncu namestili v posebno sobo, najverjetneje v samico.