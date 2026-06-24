Priporočila, ki vzbujajo nelagodje: ali smo dejansko vse bolj ogroženi?

Pripravite se na primer, če bančni sistemi ne bi delovali. Vedno imejte dovolj gotovine za tri dni in več načinov plačevanja, ne le z bančnimi karticami. To priporoča Banka Slovenije. Razlog: geopolitične napetosti, možnost kibernetskih napadov in naravne ujme. Takšna priporočila so logična, a vzbujajo nelagodje. Preverili smo, ali dejansko pomenijo, da smo vse bolj ogroženi.