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Slovenija

Priporočila, ki vzbujajo nelagodje: ali smo dejansko vse bolj ogroženi?

Ljubljana, 24. 06. 2026 20.14 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Janez Usenik
Denar

Pripravite se na primer, če bančni sistemi ne bi delovali. Vedno imejte dovolj gotovine za tri dni in več načinov plačevanja, ne le z bančnimi karticami. To priporoča Banka Slovenije. Razlog: geopolitične napetosti, možnost kibernetskih napadov in naravne ujme. Takšna priporočila so logična, a vzbujajo nelagodje. Preverili smo, ali dejansko pomenijo, da smo vse bolj ogroženi.

Banka Slovenije gotovina kibernetska varnost bančni sistem

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KOMENTARJI4

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tech
24. 06. 2026 20.45
Bedarija, kaj ti bo gotovina v primeru izpadov, ker brez elektrike in interneta ne moreš kupit več nič, ker je večina blagajn v oblaku in računov ni možno potrjevat. Vse trgovine bi imele zaprta vrata. Mogoče bi dobil kakega fušarja, da ti kaj naredi ali proda.
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0 0
300 let do specialista
24. 06. 2026 20.35
Pose... se vam na digitalizacijo in na evro! Nobene varnosti več v tej opevani demokraciji, same laži in zavajanja ter širjenje panike.
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+1
1 0
Stojadina-sportiva
24. 06. 2026 20.27
Pol je klošarjev prec če se sesuje vseskup...
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+1
1 0
periot22
24. 06. 2026 20.21
Največja grožnja so nam prodani politiki ki jim ni mar za lasten narod!
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+3
3 0
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