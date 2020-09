Priprave na 'avtocestni rock 'n' roll': na gorenjski avtocesti večja vzdrževalna dela

Danes ponoči je predviden začetek večjih pripravljalnih del na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj–zahod in Brezje.

Po podatkih DARS gre za vzdrževalna dela v večjem obsegu, ki bodo zajela okoli 10 kilometrov avtoceste.

Gradbena dela bodo stekla predvidoma v ponedeljek, 7. septembra in bodo spremenila običajen potek prometa.

"Prometni režim bo spremenjen, kar naj vozniki prosimo vštejejo v čas vožnje. Po izkušnjah iz prejšnje take delovne zapore, je vsaka nesreča povzročila zastoj. Zato udeležence pozivamo k previdnosti in upoštevanju prometnih pravil predvsem glede hitrosti, varnostne razdalje in vožnje po sredini prometnega pasu," so ob tem sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Del dinamike in prometni režim je predstavljen v videu: